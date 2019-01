I giorni della merla, per tradizione i più freddi dell'anno, non hanno deluso e la temperature in questo ultimo scorcio di gennaio è andata regolarmente sotto lo zero in molte zone della capitale. Anche questa mattina disagi si registrano disagi alla circolazione per le strade ghiacciate. L'agenzia Muoversi a Roma invitano gli automobilisti a fare attenzione per "possibile presenza di ghiaccio in particolare sui tratti stradali extraurbani e vicino alle aree verdi. Massima prudenza".

Le situazioni più critiche su via Portuense, tra il Grande Raccordo Anulare e Corviale; sul tratto extraurbano di via Laurentina; sul viadotto Segni e il viadotto Gronchi, dove si è anche verificato un incidente proprio a causa del ghiaccio con una parziale chiusura al traffico; via di Pantan Monastero; via Lido Castel Porziano, tra viale Castel Porziano e via Litoranea dove la strada è stata chiusa.

Neve ai Castelli Romani

Tra la serata di ieri e la notte neve ai Castelli Romani anche sotto i quattrocento metri. Chiuse le scuole a Rocca di Papa e Rocca Priora. Inevitabili i disagi alla circolazione anche questa mattina, con le strade ghiacciate o l'asfalto reso sdrucciolevole dalla neve che si sta sciogliendo.

Ostia: la grandine imbianca le strade

Ieri sera ha grandinato a Ostia. Dove i chicchi si sono accumulati in molte zone imbiancando le strade: particolare suggestivo lo scenario nel parco archeologico di Ostia Antica.