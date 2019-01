in foto: L’alba a Rocca di Papa

Nevicata nella serata di ieri e nella notte ai Castelli Romani. I fiocchi sono caduti copiosi soprattutto nei comuni più alti, Rocca di Papa e Rocca Priora, dove con un'ordinanza sindacale le scuole oggi – giovedì 31 gennaio – rimarranno chiuse. Sopra i 500 metri la neve è riuscita ad accumularsi mentre al di sotto è caduta per lo più mista a pioggia, creando in ogni caso non pochi disagi alla circolazione. Nel cuore della notte i fiocchi sono caduti anche nei comuni più bassi dei Castelli, come Ariccia, Nemi Velletri, Genzano ed Albano Laziale: ma chi attendeva una nevicata come accaduto il febbraio dello scorso anno rimarrà deluso.

Previsioni meteo su Roma e provincia

Per questo inverno i romani rimarranno a bocca asciutta: è ormai improbabile che nuove ondate di freddo intenso come quello di questi giorni si verifichino da qua alla fine dell'inverno. E se i giorni della Merla non hanno deluso, il maltempo darà per la giornata di oggi una tregua, ma già da domani una nuova perturbazione interesserà il centro Italia, senza risparmiare Roma e provincia. Pioggia e temporali sono previsti per tutto il week end.