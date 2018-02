Il Festival Internazionale della Magia al Teatro Olimpico; la musica del rapper e cantautore romano Coez al Palalottomatica; lo spettacolo dell'eclettico artista Neri Marcorè "Quello che non ho" al Teatro Brancaccio; danze, canti e musiche della tradizione popolare all'Auditorium Parco della Musica con la Tarantella di Carnevale; festeggiamenti tra carri e maschere per le vie di Civita Castellana e Genzano. Queste le nostre proposte, adatte ad ogni età, per trascorrere il primo fine settimana di febbraio nella Capitale e dintorni in modo piacevole e divertente.

Venerdì 2 febbraio.

"Supermagic 2018" al Teatro Olimpico.

Il Festival Internazionale della Magia porterà nella Capitale fino al 4 febbraio i più grandi artisti, illusionisti e prestigiatori dell’attuale panorama magico mondiale. Un nuovo e straordinario cast che attraverso i vari numeri coinvolgerà gli spettatori in un viaggio verso il mondo delle illusioni e delle realtà oniriche, dove stupore, divertimento e sorprendenti effetti speciali si fondono per dare vita ad un evento teatrale irripetibile. Orari: venerdì ore 21:00; sabato ore 16:30 e 21:00; domenica ore 15:30 e 18:30. Biglietti a partire da 16 euro.

Sabato 3 febbraio.

Coez in concerto al Palalottomatica.

Il cantante romano sarà protagonista di sue serate, il 3-4 febbraio alle ore 21:00, che entusiasmeranno sicuramente i suoi numerosissimi fans. Autore della canzone "La musica non c’è", disco d’oro digitale per gli oltre 4 milioni di ascolti totalizzati in streaming, proporrà al pubblico una ricca scaletta comprendente in particolare i brani tratti dal suo ultimo disco "Faccio un casino" quali: "Ciao", "Parquet", "E Yo Mamma", La musica non c'è", Delusa da me", "Taciturnal" e "Occhiali scuri". Biglietti a partire da 23 euro.

Neri Marcorè al Teatro Brancaccio.

Sarà in scena fino al 4 febbraio lo spettacolo del poliedrico artista "Quello che non ho". Un affresco teatrale che, utilizzando la forma del teatro canzone, cerca di interrogarsi sulla nostra epoca, in precario equilibrio tra ansia del presente e speranza del futuro. Ispirazione principale di questo percorso sono le canzoni di De Andrè e le visioni lucide e beffarde di Pier Paolo Pasolini, che raccontano di una “nuova preistoria” che sta minando politicamente ed eticamente la società contemporanea. Orari: sabato ore 21:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 23 euro.

Domenica 4 febbraio.

La Tarantella del Carnevale all'Auditorium Parco della Musica.

Irrinunciabile l'appuntamento con questa straordinaria festa che vedrà la partecipazione di centinaia di maschere e danzatori tradizionali che a partire dalle 10:00 di mattina animeranno a ritmo di vorticose tarantelle gli spazi all'aperto e al chiuso dell'Auditorium. Un evento eccezionale che terminerà in un grandioso concerto-spettacolo alle ore 11:00 in sala Santa Cecilia con la presenza di oltre duecento artisti tra musicisti, cantori e ballerini. Costo del biglietto, 15 euro.

Il Carnevale a Civita Castellana e a Genzano.

Amatissima dai bambini così come dagli adulti, questa festa mette d'accordo tutti grazie allo spirito brioso che la anima ed alla possibilità di trasformarsi per un giorno in qualcun'altro. Questi due paesi si preparano a festeggiare la ricorrenza più gioiosa dell'anno dando vita domenica ad una giornata all'insegna di colori ed allegria, grazie a sfilate di carri allegorici, gruppi e figuranti in maschera, folklore, musica, luci, coriandoli, sbandieratori, ma anche mercatini artigianali.