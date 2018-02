Amatissimo dai bambini ma apprezzato anche dagli adulti, il Carnevale mette d'accordo tutti grazie allo spirito brioso che lo anima ed alla possibilità di trasformarsi per un giorno in un personaggio della tradizione, della storia, della fantasia, o anche che rappresenti una parodia di ciò che accade nella vita quotidiana. Civita Castellana e Genzano di Roma si preparano a festeggiare questa gioiosa festa già da domenica 4 febbraio. Colori ed allegria invaderanno infatti i due paesi grazie a sfilate di carri allegorici, gruppi e figuranti in maschera, folklore, musica, luci, coriandoli, sbandieratori, ma anche mercatini artigianali. Due appuntamenti da non perdere!

Carnevale Civitonico.

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento tra i più seguiti del centro Italia, una vera e propria festa in grado di entusiasmare il pubblico grazie anche ad una "scenografia" d'eccezione costituita da monumenti come il Forte Sangallo, il duecentesco Duomo e Palazzo Onorati. Per le strade del paese sfileranno i tradizionali e magnifici carri allegorici, imponenti sculture di cartapesta ogni anno realizzate a mano nei mesi che precedono la manifestazione dai carnevalari, ossia gli organizzatori dei vari gruppi mascherati che prendono parte alle sfilate. Il corteo partirà alle 14:30 da piazza della Liberazione, percorrendo poi via Mazzini, via della Repubblica e, dopo aver attraversato il Ponte Clementino, si inoltrerà nelle vie del centro storico, per la parte più suggestiva della sfilata, arrivando infine in piazza Matteotti con le prime luci della sera.

Carnevale a Genzano.

Il Comune, in collaborazione con la Pro Loco e con il contributo delle associazioni del territorio, si prepara a festeggiare come sempre alla grande concentrandosi quest'anno sull'arte manuale, il riciclo e la fantasia. Non solo carri allegorici quindi, ma tanto altro: mercatino artigianale, sfilate in maschera, musica, animazione e il concorso "A Carnevale Tutti Insieme Vale". Si inizia domenica a piazza Frasconi con la consegna delle chiavi della Città da parte del Sindaco Daniele Lorenzon al Re Carnevale, momento che dichiara l'inizio dei festeggiamenti. Corso Don Minzoni e corso Gramsci ospiteranno la sfilata dei carri allegorici e quella in maschera delle associazioni "Folklandia", "La Goccia Magica" e "SS Lazio Automobilismo". Ad accompagnare il tutto, l'esibizione musicale di Alex Band, sosia di Eros Ramazzotti, e i balli di gruppo de "I Charleston".