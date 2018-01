Il cantante romano Coez si esibirà sul palco del Palalottomatica il 3 e il 4 febbraio alle ore 21:00. Autore della canzone "La musica non c’è", disco d’oro digitale per gli oltre 4 milioni di ascolti totalizzati in streaming, proporrà ai suoi fans durante le due serate una ricca scaletta comprendente in particolare i brani tratti dal suo ultimo disco "Faccio un casino" quali: "Ciao", "Parquet", "E Yo Mamma", La musica non c'è", Delusa da me", "Taciturnal" e "Occhiali scuri". Un concerto che entusiasmerà sicuramente i suoi numerosissimi fans. Biglietti a partire da 23 euro.

Dai Brokenspeakers alla carriera solista.

Nato a Nocera Inferiore (Salerno) ma trasferitosi da bambino a Roma, Coez nel 2007 da vita al gruppo Brokenspeakers che si fa conoscere in tutta Italia arrivando ad aprire anche concerti di artisti del calibro di Busta Rhymes, Mazzy, Friskis e Dilated Peoples, Club Dogo, Richard Benson e Colle der Fomento. Parallelamente, l'artista intraprende una carriera solista; a fine 2009 pubblica infatti il suo primo album "Figlio di nessuno". La svolta arriva però con l'uscita del singolo e del relativo videoclip "Nella casa", critica al mondo della discografia, che lo portano ad affermarsi sulla scena nazionale. L'11 giugno 2013 pubblica il disco "Non erano fiori", entrato nella top 10 della Classifica FIMI Album riscuotendo un buon successo. Nello stesso anno partecipa nella categoria giovani alla prima edizione del Music Summer Festival. Nel corso del 2014 collabora con i rapper Gemitaiz e MadMan alla realizzazione del singolo "Instagrammo". Nel settembre del 2015 da alla luce "Niente che non va", mente nel 2017 esce il suo ultimo album "Faccio un casino". A luglio collabora con il duo Carl Brave x Franco 126 al singolo "Barceloneta", certificato disco d'oro dalla FIMI per aver venduto oltre 25.000 copie in Italia.

Come raggiungere il Palalottomatica.