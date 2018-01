Il Festival Internazionale della Magia sarà in scena al Teatro Olimpico fino al 4 febbraio. L'edizione 2018 di "Supermagic" dal titolo "Miraggi", porta nella Capitale i più grandi artisti, illusionisti e prestigiatori dell’attuale panorama magico mondiale. Un nuovo e straordinario cast che attraverso i vari numeri coinvolgerà gli spettatori in un viaggio verso il mondo delle illusioni e delle realtà oniriche, dove stupore, suspence, divertimento e sorprendenti effetti speciali si fondono per dare vita ad un evento teatrale irripetibile, che celebra l’incanto e l’eleganza dell’arte magica. "Supermagic" offrirà inoltre una lezione di magia gratuita per insegnare agli appassionati i segreti dei grandi maghi e stupire gli amici. Orari: da lunedì a venerdì ore 21:00; sabato ore 16:30 e 21:00; domenica ore 15:30 e 18:30. Biglietti a partire da 16 euro.

Magic reunion.

Un grande cast a partire dall'ideatore ed organizzatore dell'evento Remo Pannain, avvocato romano e raffinato prestigiatore. Con lui sul palco ci saranno

Jakob Mathias , illusionista tedesco, ad oggi uno dei più giovani del panorama internazionale. Stravagante, bizzarro ed estroso, si esibisce in un numero che porterà sul palco una ventata d’aria estiva a ritmo di musica ed originalità;

, illusionista tedesco, ad oggi uno dei più giovani del panorama internazionale. Stravagante, bizzarro ed estroso, si esibisce in un numero che porterà sul palco una ventata d’aria estiva a ritmo di musica ed originalità; James Dimmare , abile manipolatore canadese, che torna a grande richiesta per la terza volta a Supermagic con un'inedita esibizione. Acclamato dalla critica per il suo stile anni '20 e vincitore di numerosi premi, si è esibito nei più grandi e prestigiosi teatri di tutto il mondo, dal Moulin Rouge di Parigi al Magic Castel di Hollywood;

, abile manipolatore canadese, che torna a grande richiesta per la terza volta a Supermagic con un'inedita esibizione. Acclamato dalla critica per il suo stile anni '20 e vincitore di numerosi premi, si è esibito nei più grandi e prestigiosi teatri di tutto il mondo, dal Moulin Rouge di Parigi al Magic Castel di Hollywood; Ellie K e Jeki Yoo , due coinvolgenti trasformisti coreani, famosi nel mondo per aver stabilito il Guinness dei primati per il maggior numero di cambi d’abito in 30 secondi. La loro performance è ispirata al mondo del cinema, caratterizzata da un perfetto mix di colori e di atmosfere in cui vengono rappresentate le più grandi star;

, due coinvolgenti trasformisti coreani, famosi nel mondo per aver stabilito il Guinness dei primati per il maggior numero di cambi d’abito in 30 secondi. La loro performance è ispirata al mondo del cinema, caratterizzata da un perfetto mix di colori e di atmosfere in cui vengono rappresentate le più grandi star; Jay Niemi , un elegante prestigiatore finlandese, si è esibito nei più noti spettacoli e varietà mondiali, emozionando ogni anno milioni di spettatori con impossibili apparizioni di colombe e di splendidi pappagalli;

, un elegante prestigiatore finlandese, si è esibito nei più noti spettacoli e varietà mondiali, emozionando ogni anno milioni di spettatori con impossibili apparizioni di colombe e di splendidi pappagalli; Marc Metral , straordinario artista francese, si esibisce nell'arte della ventriloquia. Ad oggi è l’unico al mondo a presentare un numero in cui la sua cagnolina Wendy sembra parlare veramente;

, straordinario artista francese, si esibisce nell'arte della ventriloquia. Ad oggi è l’unico al mondo a presentare un numero in cui la sua cagnolina Wendy sembra parlare veramente; Topas, brillante ed originale illusionista tedesco, ha ottenuto per ben due volte il titolo di campione del mondo dell’arte magica, si è esibito in più di 50 show televisivi internazionali e nei più importanti teatri del mondo. Durante questa edizione, per la prima volta in uno spettacolo di magia, rivelerà al pubblico il segreto di una grande illusione.

Come raggiungere il Teatro Olimpico.