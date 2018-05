Gli eventi a Roma del weekend 25-27 maggio: musica, fumetti ed un tripudio di dolcezza

Dal fenomeno musicale Young Signorino al concerto di Biagio Antonacci, passando per la manifestazione dedicata al fumetto “ARF!”. Senza dimenticare il live degli Arctic Monkeys e l’invitante Festival della Pasticceria. Una serie di appuntamenti in pieno spirito primaverile assolutamente da non perdere!