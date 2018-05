Doppietta nella Capitale per Biagio Antonacci; il cantautore milanese sarà infatti in concerto al Palalottomatica il 23 ed il 25 maggio con il suo "Dediche e Manie Tour". Dopo aver registrato dall'inizio dell'anno già diversi sold out in giro per l'Italia, l'artista è pronto a regalare a tutti i suoi fans un live emozionante ed unico, all'insegna delle sue canzoni più celebri ed amate che l'hanno reso uno dei big del panorama musicale italiano. Orario di inizio: ore 21:00. Biglietti a partire da 38 euro, acquistabili su TicketOne.

La scaletta del concerto

Partito il 12 dicembre dal Pala Arrex di Jesolo, il tour di Antonacci segue la pubblicazione dell'ultimo album omonimo. Durante il live il cantante alternerà i brani storici a quelli più nuovi: si parte con il "Il migliore", per proseguire poi con "È soffocamento", "Sappi amore mio", "Insieme finire", "Non ci facciamo compagnia", "Quanto tempo e ancora", "Fortuna che ci sei", "Tu sei bella", "Non è mai stato subito, "Angela", "Vivimi", "Sei nell'aria", "Danza sul mio petto", "Come se fossi un’isola", "Prima di tutto", "S’incomincia dalla sera", "Mi fai stare bene", "In mezzo al mondo", "Non parli mai", "Ti penso raramente", "Dolore e forza", "Vorrei amarti anch'io", "Buongiorno bell'anima", "Se è vero che ci sei", "Se io se lei", "Iris (tra le tue poesie)", "Pazzo di lei", "Sognami", "Non vivo più senza te", "Convivendo", "Liberatemi", per concludere in bellezza con "Un bacio lungo come una canzone".

Come raggiungere il Palalottomatica

Situato in piazzale Pier Luigi Nervi 1, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea B fermata Eur Palasport; in autobus, linee 714-671-780 e 79. Per chi invece si sposta in auto, dal Grande Raccordo Anulare prenda l'uscita 26 e prosegua poi dritto per via Pontida e via Cristoforo Colombo.