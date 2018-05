in foto: Young Signorino.

Venerdì 25 maggio sul palco del Monk Club salirà Young Signorino. Diciannovenne originario di Cesena, ha iniziato a pubblicare i primi suoi pezzi su YouTube un anno fa circa facendosi notare per il suo stile originale ed assolutamente fuori dagli schemi che l'hanno fatto diventare uno dei personaggi più discussi del momento della scena trap italiana; ha infatti un figlio, un passato nelle cliniche psichiatriche e la certezza di essere il Marilyn Manson nostrano. Appuntamento alle ore 21:30. Costo del biglietto: 10 euro + diritti di prevendita.

Un look composto da tatuaggi solo sul viso, dita bendate, mocassini ed outfit rigorosamente eccentrici; testi indecifrabili ed allucinanti, come "Mmh Ha Ha Ha" composta principalmente da versi onomatopeici senza un significato preciso, con riferimenti sufficientemente ambigui da far pensare alla droga, agli psicofarmaci e alla pazzia; il sentirsi figlio di Satana e l'essersi auto-indotto un coma farmacologico nel 2016 "per divertirmi e vedere se potevo cambiare personalità". Tutto questo ha contribuito nell'ultimo periodo a creare attorno alla figura di Young Signorino un dibattito che ha polarizzato il web, ispirando decine di analisi per inquadrare le sue proposte artistiche, e che ha diviso il pubblico fra chi lo considera un buffone, un troll e chi invece gli riconosce un'autentica innovazione all'interno del mondo musicale. Per il momento non ha ancora all'attivo un album, la sua discografia consiste in un singolo su Spotify, "Haribo", ed in una trentina di pezzi su YouTube tra i quali "Dolce Droga" e l'ultimo uscito il 15 maggio "La Danza dell'Ambulanza".

Come raggiungere il Monk Club. Situato in via Giuseppe Mirri 35, il locale è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus, linee 409 e 545; in metro, linea B fermata Tiburtina.