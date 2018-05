La stupenda location del Palazzo Brancaccio ospiterà il 26-27 maggio uno degli eventi più golosi dell'anno, il Festival della Pasticceria. Un percorso degustativo tra pasticcerie selezionate, dove assaggiare ed acquistare diversi prodotti come preparati per dolci, cioccolata e biscotteria, showcookings dedicati al Cake Design, alle preparazioni più moderne così come a quelle più tradizionali; due giornate interamente dedicate a tutti coloro che amano le dolci delizie. Orari: sabato dalle 12:00 alle 21:00; domenica dalle 11:00 alle 21:00. Biglietto d'ingresso: 12 euro (comprendente tour tra gli stand con card di 6 assaggi e demo gratuite dei professionisti del settore).

Il programma dell'evento. Immerso nel saloni dello storico Palazzo, il festival prevede un ricco calendario di appuntamenti. Si parte con i corsi, dedicati quest'anno alla Pasticceria Moderna, al Bouquet di Rose, al Cioccolato, ai Cupcakes e naturalmente al Cake Design. Spazio anche ai contest, con l'opportunità di vincere fantastici premi partecipando ai seguenti tre concorsi: Vacanze Romane, Celebrity Cake ed Il Sogno. La manifestazione vedrà inoltre la partecipazione di straordinari ospiti quali: Roberto Lestani, Presidente della Federazione Internazionale Pasticceri Gelatieri e Cioccolatieri; Rita D'Ascenzo, specializzata nella realizzazione di bellissimi fiori di zucchero; Joyce Escano, vincitrice dell'edizione di Bake Off Italia 2016; Angelica Martinetti, membro dell'Equipe Eccellenze Italiane Cake Designer; Claudia Mosca, docente presso le sedi internazionali dell’Italian Culinary Institute for Foreigners; Umberto Soprano, medaglia d'oro nel 2018 nella categoria zucchero artistico e monoporzione al Campionato Italiano di Pasticceria.

Come raggiungere Palazzo Brancaccio. Situato in viale del Monte Oppio 7, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea A fermata Vittorio Emanuele; in autobus, linee 714-590-70-16.