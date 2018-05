in foto: Arctic Monkeys.

Sabato 26 maggio gli Arctic Monkeys apriranno con uno show esclusivo il Roma Summer Fest, il nuovo Festival dell’Auditorium Parco della Musica. La celebre rock band inglese, a quattro anni di distanza dall'ultimo tour, è pronta a tornare di nuovo ad esibirsi in Europa partendo proprio dalla Capitale; un live imperdibile che vedrà anche la partecipazione come special guest dell'australiano Cameron Avery, artista di spicco del panorama musicale internazionale. Inizio del concerto: ore 21:00. Biglietti a partire da 40 euro.

Un successo che parte da Sheffield

Alex Turner, Jamie Cook, Andy Nicholson e Matt Helders danno vita la indie-rock band degli Arctic Monkeys nel 2002. Nell'estate dell’anno successivo tengono i primi concerti, durante i quali distribuiscono gratuitamente tra il pubblico cd contenenti versioni “demo” dei loro primi pezzi. Diffuse e scambiate su Internet dai primi fans, quelle canzoni diventano subito popolarissime tra coloro che seguono i live del quartetto, creando un simbolico caso di successo artistico e mediatico raggiunto senza pubblicità o contratto discografico alle spalle. Dopo un primo Ep a tiratura limitata intitolato "Five minutes with Arctic Monkeys", acclamate partecipazioni ai festival estivi di Reading e Leeds ed un primo tour sold out nel Regno Unito, Turner e compagni spinti dal fortissimo sostegno della stampa specializzata vanno ripetutamente al numero uno delle classifiche di vendita, prima con i due singoli “I bet you look good on the dancefloor” e “When the sun goes down”, poi a inizio 2006 con l’album "Whatever people say i am, thtat's what i'm not": 363.735 copie vendute soltanto nella prima settimana, record assoluto nella storia dell’industria discografica britannica. Il disco, successivamente premiato da numerosi riconoscimenti ufficiali, segue di pochi mesi un altro Ep, "Who the fuck are the Arctic Monkeys". Tra il 2007 ed il 2011 il gruppo pubblicherà poi i seguenti album: "Favourite worst nightmare", "Humbug" e "Suck it and see". Nel 2013 la band annuncia la partecipazione a diversi festival estivi e pubblica il suo ultimo lavoro, "Am"; contenente dodici pezzi, vede la partecipazione di Josh Homme, di Pete Thomas, batterista di Elvis Costello, e dell’ex chitarrista dei Coral Bill Ryder-Jones.

Come raggiungere l'Auditorium Parco della Musica

Situato in via Pietro de Coubertin 30, l'Auditorium è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus con le linee 910-53-982-168, in in tram con la linea 2; con la metro linea A fermata Flaminio. Per chi invece si sposta in auto, c'è lì ampia possibilità di parcheggio con posti riservati ai disabili. Rimandiamo all'articolo dedicato, qualora si vogliano approfondire i trasporti che servono il Parco della Musica.