L'invitante Festival dello Street Food al Parco Ricciardi dell'Eur; un mare di dolcezza pronta ad accogliere tutti i golosi all'Ostia Chocolate; un tripudio di ambizione, coraggio, amore ed avventura nel musical "Robin Hood"; la grande passione degli italiani, il caffè, è il protagonista assoluto dell'evento "Dentro la tazzina"; la grande riapertura per la stagione 2018 del Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza. Queste le nostre proposte, adatte a grandi e piccoli, per trascorrere questo fine settimana nella Capitale in modo piacevole e stimolante.

Venerdì 23 marzo

Festival dello Street Food all'Eur

Tre giorni da leccarsi i baffi, dal 23 al 25 marzo. Nel suggestivo scenario del Parco Ricciardi, nel quartiere Ostiense, i dieci grandi chef da strada selezionati da tutta Italia daranno vita ad un prestigioso e gustoso ristorante all'aria aperta, deliziando gli ospiti con i caratteristici cibi della tradizione dello street food, sia dolci che salati, preparati a bordo dei loro Truck e ApeCar. Orari: dalle ore 11:00 alle 24:00. Ingresso gratuito.

Sabato 24 marzo

Ostia Chocolate: un trionfo di prelibatezze

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, torna fino al 25 marzo in piazza Anco Marzio la seconda edizione della manifestazione interamente dedicata al fantastico mondo del cioccolato. Tra cooking show, laboratori, dolci degustazioni, ricchi stand di praline, cioccolatini e creme, si preannuncia come un appuntamento che nessun goloso potrà lasciarsi sfuggire. Orari: dalle 10:00 alle 22:00. Ingresso gratuito.

Robin Hood al Teatro Brancaccio

E' in scena fino a domenica il musical che ha incantato adulti e bambini ripercorrendo le gesta di uno degli eroi più amati di sempre, colui che ruba ai ricchi per dare ai poveri. A vestire i panni dell'impavido protagonista è Manuel Frattini, affiancato da Fatima Trotta, giovane attrice nota al grande pubblico come conduttrice di Made in Sud, che svelerà le sue doti di performer nel ruolo di Lady Marian. Orari dello spettacolo: sabato ore 17:00 e ore 21:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 39 euro.

Domenica 25 marzo

"Dentro la tazzina" al Mercato Centrale Roma

Un appuntamento interamente dedicato allo straordinario mondo del caffè di qualità, una degustazione di cinque miscele che avverrà attraverso il "Cupping alla Brasiliana", una speciale tecnica d'assaggio che prende il nome dal tipo di procedimento utilizzato per l'estrazione e che prevede una macinatura più grossolana rispetto a quella utilizzata per l'espresso. L'evento è gratuito e si svolgerà dalle 11:00 alle 12:30.

Riapertura del Castello di Lunghezza

Grande inaugurazione per la stagione 2018 del Fantastico Mondo del Fantastico. Tante le novità in programma, come la presenza di nuovi personaggi quali la Principessa del Mare, Conan il Barbaro ed i Peonies, ma anche aree picnic attrezzate e a tema per lasciarsi deliziare dai "Percorsi del Gusto". Per l'occasione, i bambini fino agli 11 anni entreranno gratis. Orario di apertura: dalle 10:00 alle 19:00. Costo del biglietto: 16 euro.