Grande riapertura domenica 25 marzo del Castello di Lunghezza. La stagione 2018 del Fantastico Mondo del Fantastico si preannuncia ricca di novità che entusiasmeranno l'intera famiglia, con la presenza di nuovi personaggi quali la Principessa del Mare, Conan il Barbaro ed i Peonies, ma anche con tante aree picnic attrezzate e a tema per lasciarsi deliziare dai "Percorsi del Gusto". Per festeggiare alla grande questo appuntamento, i bambini fino agli 11 anni entreranno gratis. Orario di apertura: dalle 10:00 alle 19:00. Costo del biglietto: 16 euro.

I sogni diventano realtà

Legata alla nascita della repubblica romana, la fortezza fu costruita sui resti di un insediamento paleolitico e nei secoli è stata più volte rimaneggiata e restaurata, fino a diventare una lussuosa dimora nobiliare nel cuore della campagna romana grazie a Clarice Medici. Nel 1881 si inserì nella sua storia il giovane medico e scrittore svedese Axel Munthe, il quale trasformò l’ala più medievale della struttura in una clinica di convalescenza finché l'intera tenuta, durante la Seconda Guerra Mondiale, diventò poi sede del Comando Generale dell’esercito tedesco. Il resto è storia recente, a tratti curiosa quando si ricordano episodi come la festa in onore di Carlo di Inghilterra negli anni novanta, ma soprattutto è una vicenda che ha visto una svolta davvero positiva grazie all'iniziativa del Fantastico Mondo del Fantastico. Un parco a tema dedicato al meraviglioso regno della fantasia e dell’immaginazione, che ha la fortuna e l’orgoglio di avvalersi come luogo e scenario dell'azione di un vero castello e del giardino che lo circonda; una strabiliante avventura, interamente dal vivo, in cui si uniscono felicemente i concetti di tempo libero, spettacolo, intrattenimento, gioco, natura, ambiente e storia. Potremmo definirlo un vero e proprio viaggio magico, senza età per tutte le età, alla scoperta di leggende, amori, duelli, emozioni e tanto altro ancora.

Come raggiungere il Castello di Lunghezza

Situato in via della Tenuta del Cavaliere 230, è raggiungibile nei seguenti modi: in autobus, linee 041-051 e 314; in treno, linea FR2 da Stazione Roma Tiburtina in direzione Tivoli fermata Lunghezza; in auto, via autostrada si percorre l'A24 (Roma–L’Aquila Teramo), si esce a Ponte di Nona e si segue la strada per Lunghezza; da Roma si arriva al Castello o da via Tiburtina o da via Collatina.