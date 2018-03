Il Mercato Centrale Roma, in collaborazione con Mondicaffè, Umami, CSC e Officinae Caffè, ha organizzato per il 25 marzo "Dentro la tazzina", l'appuntamento interamente dedicato allo straordinario mondo del caffè di qualità. Cinque saranno le miscele protagoniste di questa degustazione che avverrà attraverso il "Cupping alla Brasiliana", una speciale tecnica d'assaggio che prende il nome dal tipo di procedimento utilizzato per l'estrazione del caffè che prevede una macinatura più grossolana rispetto a quella utilizzata per l'espresso. Previsto inoltre un piccolo approfondimento sulla moka. L'evento è gratuito e si svolgerà dalle 11:00 alle 12:30; per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a info.roma@mercatocentrale.it.

Il caffè, tra tradizione e usi alternativi

Il classico espresso, concentrato e dal sapore intenso, possibilmente dotato di cremina in superficie, ma anche macchiato, ristretto, al vetro, schiumato, d'orzo, al ginseng… la tazzina di caffè è davvero per noi italiani un rito irrinunciabile ed un'abitudine ben consolidata. E' la prima cosa che cerchiamo quando ci troviamo all'estero, quella che ci manca già dopo pochi giorni, da preparare a casa con la classica moka così come con le innovative cialde per la specifica macchinetta, o da sorseggiare al bancone di un bar, da soli oppure in compagnia. A Napoli, che è la sua vera patria, ci si può imbattere spesso anche nel tradizionale "caffè sospeso", quello che viene lasciato già pagato dal cliente del bar per chi si presenterà ad ordinarne uno in seguito. Ma questa bevanda, oltre ad essere assaporata, può essere anche riutilizzata in altri modi davvero utili e sorprendenti in ambito casalingo quali: rimedio per rendere i capelli più splendenti, applicandolo diluito in un po' d'acqua prima dello shampoo e lasciandolo agire per circa mezz'ora; potente scrub naturale, ottenuto unendo la sua polvere all'olio di oliva, per donare freschezza e pulizia alla pelle stanca; metodo di cura delle piante, integrando i suoi fondi direttamente al terreno di azalee, rododendri e cespugli di mirtilli, per ottenere benefici incredibili.

Come raggiungere il Mercato Centrale Roma

Situato in via Giovanni Giolitti 36, all'interno della Stazione di Roma Termini, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro linee A, B e B1 fermata Termini; in autobus linee C2-C3-H-M-16-38-40-64-75-82-85-90-92-105-170-175-217-310-360-649-714 e 910.