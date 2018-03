Parte dal cuore di Roma la prima tappa del Festival dello Street Food 2018, per l'esattezza nel suggestivo scenario del Parco Ricciardi nel quartiere Ostiense, proprio a due passi dalla Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Sarà infatti all'interno del giardini che i dieci grandi chef da strada selezionati da tutta Italia daranno vita ad un prestigioso e gustoso ristorante all'aria aperta, deliziando i visitatori con le ricette tipiche preparata a bordo dei loro Truck e ApeCar. Appuntamento dal 23 al 25 marzo, dalle ore 11:00 alle 24:00. Ingresso gratuito.

Non solo cibo…

Una manifestazione che si preannuncia come un ricco ed invitante tour gastronomico. Ma non solo: sarà un evento carico di attività ed all'insegna del divertimento, con musica, spettacoli e tante attrazioni. Co–protagonista di queste tre giornate sarà infatti la compagnia del Circus Village, veri artisti di strada e circensi che stupiranno il pubblico con spettacoli colorati e fantastiche performance; calato il sole andranno anche in scena suggestivi fuochi pirotecnici, accompagnati da melodie ed arte per regalare uno show emozionante e fiabesco. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, aree trucco, bolle di sapone e tanti giochi per l'intera famiglia. Sul fronte food, tra le ricette proposte dagli street-chef troveranno posto: hamburger gourmet, arrosticini di pecora abruzzesi, patate twister con vari condimenti, frittura di pesce, tortini di pasta al salmone, bombette, panini con polpo, supplì di vari gusti, pasta alla carbonara, olive ascolane, pizza e calzoni cotti a legna, tigelle e gnocco fritto, cannoli, arancini, pane e panelle, creme di pistacchio, cassatine, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, pasta di mandole, liquirizie, e molto altro ancora.

Come raggiungere Parco Ricciardi

Il Parco è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea B fermata Basilica San Paolo; in autobus, linee 23 e 792.