Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, torna dal 23 al 25 marzo in piazza Anco Marzio la seconda edizione dell'Ostia Chocolate, la manifestazione interamente dedicata al fantastico mondo del cioccolato. Tra cooking show realizzati da bravissimi pasticcieri, laboratori dedicati alle molteplici sfaccettature del cacao, golose degustazioni, ricchi stand di praline, cioccolatini e creme, si preannuncia già come un evento che nessun goloso che si rispetti potrà farsi scappare. Orari: dalle 10:00 alle 22:00. Ingresso gratuito.

Un amore che attraversa i secoli

La storia del cioccolato inizia intorno al 1000 a.C. in America Latina. A coltivare il cacao per primi, nelle terre dello Yucatan, Chiapas e Guatemala, sono i Maya che gli daranno l'appellativo di "cibo degli dei". Successivamente ne proseguiranno la produzione gli Aztechi, arrivando ad attribuirgli un grande valore mistico e religioso, oltre che economico; ne utilizzeranno i semi come moneta nei rapporti commerciali, unità di misura e di conto, riservandone il consumo solo alle classi più elevate e sotto forma di "xocoatl", una bevanda ottenuta con acqua calda e aromatizzata con vaniglia, peperoncino e pepe. Il primo contatto degli europei con il cacao avviene nel 1502 quando Cristoforo Colombo sbarca in Honduras, mentre in Italia, per l'esattezza a Firenze, il cioccolato arriverà nel ‘600, sempre nella versione da bere. Bisognerà aspettare il 1800 perché vengano prodotti i cioccolatini e le tavolette così come le conosciamo noi. A fronte dei tanti prodotti industriali che oggi ci circondano, l’evento di Ostia si pone lo scopo di diffondere la cultura del cioccolato artigianale, con i suoi gusti, i suoi profumi, le diverse forme e consistenze, nonché l’arte della sua lavorazione. Vista la vicinanza della rassegna alla Pasqua non potranno mancare naturalmente le uova, rigorosamente realizzate a mano dai tanti Maestri cioccolatieri presenti; vere e proprie sculture, create con ingredienti di pregio, che ingolosiranno i bambini così come gli adulti.

Come raggiungere piazza Anco Marzio

Isola pedonale del Lido di Ostia, che dista circa 30 chilometri dal centro di Roma, è raggiungibile nei seguenti modi: in auto, la strada più comoda da percorrere è via Cristoforo Colombo, se però è trafficata meglio optare per le secondarie via Ostiense e via del Mare; in treno, con la Ferrovia Roma-Lido che incrocia le fermate della metro B Piramide, San Paolo ed Eur Magliana.