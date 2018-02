Musica, mostre ed incontri per festeggiare il 98° compleanno della Garbatella; le canzoni di Guè Pequeno arrivano allo Spazio Novecento con il "Gentleman Tour 2018"; il Teatro Palladium celebra il mitico Alberto Sordi a 15 anni dalla sua scomparsa; l'Ex Dogana ospita il party per il decennale della serie Breaking Bad; un'incantevole camminata alla scoperta del Parco di Veio. Queste le nostre proposte per trascorre quest'ultimo fine settimana di febbraio nella Capitale in modo piacevole ed allettante.

Venerdì 23 febbraio.

Buon compleanno Garbatella!

Una delle zone più ambite e di tendenza, famosa per la sua indole popolare e per gli artisti che vi sono nati, la Garbatella è l'unica a poter vantare la data esatta di posa della Prima Pietra avvenuta il 18 febbraio 1920. Proprio per celebrare nel migliore dei modi il suo 98° compleanno, fino al 25 del mese il quartiere sarà invaso da una ricca programmazione di appuntamenti coordinata dall'associazione I.T.A.C.A., un palinsesto ricco e variegato assolutamente gratuito, in grado di attrarre un pubblico di ogni età.

Sabato 24 febbraio.

Guè Pequeno in concerto allo Spazio Novecento.

Il rapper milanese farà tappa a Roma con il suo"Gentleman Tour 2018″, dal nome del suo quarto album da solista. Beat aggressivi, testi incisivi, ritmi caraibici e featuring perfetti come quelli con Marracash e Sfera Ebbasta, gli sono valsi un debutto in vetta alle classifiche e una serie di record su Spotify. Un’occasione da non perdere per i suoi numerosissimi fans che potranno lasciarsi coinvolgere dal vivo dall'energia delle sue canzoni. Appuntamento alle ore 21:00. Costo del biglietto: 28,75 euro + diritti di prevendita.

Serata "Alberto Sordi" al Teatro Palladium.

Sono ormai passati quindici anni dalla morte del grande Alberto Sordi, icona della romanità nel mondo. Le università Roma Tre e La Sapienza vogliono ricordarlo con un'evento speciale, organizzato per le ore 21:00, alla quale parteciperanno studiosi e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e che culminerà con la proiezione della copia restaurata di "Fumo di Londra", opera prima di Sordi da lui stesso interpretata nel 1966. Ingresso libero.

Breaking Bad 10 years party all'Ex Dogana.

Dieci anni fa la serie è apparsa per la prima volta in tv. Da allora è stato un susseguirsi di premi e riconoscimenti, a partire dalle eccellenti recensioni da parte della critica fino a sedici Emmy Award, due Golden Globe e sei Critics' Choice Television Award. Per festeggiare il suo grande successo, a partire dalle 21:30 avrà luogo una serata completamente a tema, tra tute gialle, maschere, chimici, laboratori meth, tavole periodiche, maratona video, pollo fritto Los Hermanos e tre diverse aree musicali. Biglietto di ingresso: 7 euro fino alle 00:30, 10 euro dopo.

Domenica 25 febbraio.

Escursione al Parco di Veio.

Una giornata da trascorrere all'aria aperta e immersi nel verde grazie alla suggestiva camminata organizzata nella zona più settentrionale del Parco che custodisce un’autentica meraviglia: l’antica mola di Magliano Romano e le sue cascate. L'itinerario sarà impreziosito da brevi soste letterarie, durante le quali verranno recitate alcune poesie di Hermann Hesse a tema naturalistico. Appuntamento alle ore 10:15 in piazza Risorgimento, prenotazioni obbligatorie entro le ore 13:00 del giorno precedente al numero 339.8800286. Quota individuale: 10 euro.