Sabato 24 febbraio il rapper milanese Guè Pequeno arriva allo Spazio Novecento con il suo "Gentleman Tour 2018", dal nome del suo quarto album da solista. Beat aggressivi, testi incisivi, ritmi caraibici e featuring perfetti come quelli con Marracash e Sfera Ebbasta, gli sono valsi un debutto in vetta alle classifiche, il Disco d’Oro per il brano "Trinità" e una serie di record su Spotify. L'appuntamento con la sua musica dal vivo è fissato per le ore 21:00. Costo del biglietto: 28,75 euro + diritti di prevendita.

Una vita nel segno della musica.

La sua carriera musicale, con lo pseudonimo Il Guercio, ha inizio intorno al 1997 quando con Jake La Furia e Dargen D'Amico forma "Sacre Scuole". Il trio pubblicherà soltanto il disco "3 MC's al cubo" prima di sciogliersi definitivamente; Pequeno e La Furia, insieme a Don Joe, creeranno poi i Club Dogo. Nel 2005 pubblica da solista l'Ep "Hashishinz Sound Vol. 1" ed in seguito "Fastlife Mixtape Vol. 1" e "Fastlife Mixtape Vol. 2-Faster Life". Nel marzo 2011 va in onda su Radio Deejay il programma "Un giorno da cani", format televisivo di quattro puntate dove lui e Jake La Furia provano esperienze lavorative tramutandole in testi per le loro canzoni. Il suo primo album in solitaria "Il ragazzo d'oro" vede la luce nel 2011, mentre il secondo "Bravo ragazzo" esce nel 2013 e consegue il disco di platino per aver raggiunto la soglia delle 50.000 copie vendute. Due anni dopo, i singoli "Le bimbe piangono" e "Interstellar" anticipano l'arrivo di "Vero". Il 4 gennaio 2016 il rapper annuncia la realizzazione di un album in studio insieme a Marracash dal titolo "Santeria". Il 30 giugno 2017 Pequeno pubblica "Gentleman", il disco che da il titolo al tour con cui sta attualmente girando l'Italia. Numerose sono state inoltre nel corso della sua carriera le collaborazioni con i maggiori artisti della scena underground e non, tra cui Noyz Narcos del TruceKlan, J-Ax, ed Entics.

Come raggiungere Spazio Novecento.

Situato in piazza Guglielmo Marconi 26/b, è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea B fermata Eur Palasport; in autobus, linee 703-714 e 767.