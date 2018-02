Famosa per la sua indole popolare, per gli artisti che vi sono nati e i tanti che vi abitano, la Garbatella è l'unica a poter vantare la data esatta di posa della Prima Pietra avvenuta il 18 febbraio 1920. Proprio per celebrare nel migliore dei modi il suo 98° compleanno, fino al 25 del mese il quartiere sarà invaso da una ricca programmazione di appuntamenti coordinata dall'associazione I.T.A.C.A., un palinsesto ricco e variegato, in grado di attirare la partecipazione di bambini ed anziani, cittadini ed istituzioni, ed assolutamente gratuito grazie al contributo volontario dei gruppi multidisciplinari che aderiscono a questa rete culturale.

Gli appuntamenti in programma.

Tradizione, storia e novità sono le tre parole chiave di una programmazione che si snoda attraverso diverse attività. Venerdì 23 alle ore 18:00 l’ambientazione della “Chiesoletta” dei Santi Isidoro ed Eurosia del 1818 e il teatro del suo Oratorio fanno da cornice alle armonie e sonorità del "M° Tiberi gruppo vocale Kairos" e alla certosina raccolta della musica folcloristica italiana ed europea della "Scuola di Musica Popolare" con la sua Filarmonica, mentre il teatro dell’Oratorio San Filippo Neri accoglierà una prova d’archi dell’orchestra "Ensamble Enarmonia" con musiche di Mendelssohn, Mozart e Morr. Sabato 24, per gli amanti dei laboratori artistici, Alea Contempory Art ospiterà due lezioni aperte a tutti, alle ore 10:00 ed alle 15:00. Domenica 25, per concludere in bellezza, alle ore 09:00 fra i banchi del Farmer's Market si potrà ammirare la mostra storica "I ricordi nel cassetto" realizzata da I.T.A.C.A. grazie ai contributi delle famiglie del quartiere; alle ore 18:00 invece via delle sette Chiese 101 sarà sede della romanità popolare e tradizionale dell'associazione musicale Garbatella Romantica con "Ve volemo tanto bene".

Come raggiungere la Garbatella.

Il quartiere è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea B fermata Garbatella; in autobus, linee 673–714–715.