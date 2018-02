Sono passati dieci anni da quando la serie statunitense Breaking Bad è apparsa per la prima volta in tv. Da allora è stato un susseguirsi di premi e riconoscimenti, a partire dalle eccellenti recensioni da parte della critica, principalmente per la sceneggiatura, la regia e le interpretazioni degli attori, fino a sedici Emmy Award, due Golden Globe, tre Screen Actors Guild Award e sei Critics' Choice Television Award. Per festeggiarla alla grande, l'Ex Dogana ha programmato per sabato 24 febbraio a partire dalle 21:30 una serata completamente a tema: tute gialle a profusione, maschere, chimici improvvisati, laboratori meth, tavole periodiche, maratona video, pollo fritto Los Hermanos e tre diverse aree musicali. Biglietto di ingresso: 7 euro fino alle 00:30, 10 euro dopo.

Le ragioni di un successo planetario.

Breaking Bad ruota intorno alle vicende di Walter White, un bonario professore di chimica che scopre improvvisamente di essere affetto da cancro ai polmoni. Già tormentato da problemi economici, precipita in un baratro di depressione e sconforto fino a quando non incontra un suo ex studente, Jesse Pinkman, che lo conduce nel mondo della metanfetamina. Presto Walter capisce che le sue conoscenze in chimica possono essere usate per produrre la migliore meth degli Stati Uniti, diventando in breve uno dei più potenti spacciatori in circolazione. Le chiavi del grande successo di questa serie sono tante, ma tra queste sicuramente ci sono: l'intensa interpretazione di Bryan Cranston, il protagonista, che ha dato vita ad un personaggio amaro e al contempo vendicativo, un sublime mix di odio ed amore; la sceneggiatura, una strabiliante sequela di colpi di scena, in cui ognuno segue la propria strada ed abbatte ogni tipo di ostacolo, senza preoccuparsi delle conseguenze; Aaron Paul, il coprotagonista, che ha costruito un personaggio tormentato ed eternamente diviso tra ragione e fede. Il suo è un ruolo delicato, fondamentale, il vero ago della bilancia del serial, che dona imprevedibilità e spiazza continuamente le aspettative del pubblico; un confine molto labile, quello tra il Bene i il Male, che nelle diverse puntate si fronteggiano e si amalgamano, dando vita ad un narrazione in continuo divenire, una sintesi del sottile equilibrio che interessa la natura umana.

Come raggiungere l'Ex Dogana.

Situata in viale dello Scalo San Lorenzo 10, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in tram con le linee 3-5-14-19; in autobus con le linee 50-71-105-150 e in metro scendendo alla fermata Vittorio Emanuele della Linea A.