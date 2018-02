Sono passati quindici anni dalla morte del grande Alberto Sordi, icona della romanità nel mondo. Le università Roma Tre e La Sapienza vogliono ricordarlo con una serata speciale, organizzata per sabato 24 febbraio alle ore 21:00 presso il Teatro Palladium, alla quale parteciperanno studiosi e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e che culminerà con la proiezione, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia–Cineteca Nazionale, della copia restaurata di "Fumo di Londra", opera prima di Sordi da lui stesso interpretata nel 1966. Ingresso libero.

Qualche curiosità sul mitico Albertone.

Attore versatile e simbolo della romanità, unanimemente considerato uno dei più grandi esponenti della commedia all'italiana, già da bambino sentiva in lui il fuoco dell'arte: si improvvisava infatti burattinaio usando ragnatele appena filate e i calzoncini dei bambini delle classi inferiori per vestire le sue marionette. Sordi raggiunse l'apice della propria carriera tra gli anni '50-'60, lavorando con registi del calibro di Mario Monicelli, Dino Risi e Federico Fellini. Il suo modello attoriale era Mario Bonnard, visto sul palco per la prima volta in uno spettacolo di Petrolini, mentre nei confronti di altri colleghi non lesinò delle "frecciatine", come quando ad esempio disse di Nino Manfredi che era parecchio avaro. Nonostante abbia avuto tanti amori, non giunse mai al matrimonio. Ci arrivò vicino con Uta Franzmeyer, con la quale aveva anche stabilito una data, ma si tirò indietro. La donna più importante della sua vita fu la madre, di cui l'attore aveva un magnifico ricordo. Nel 1966 dichiarò che, a 46 anni, non avrebbe ormai potuto insegnare nulla a un figlio; tuttavia si racconta che a fine carriera abbia confessato agli amici di soffrire per la mancanza di un erede.

Come raggiungere il Teatro Palladium.

Situato in piazza Bartolomeo Romano 8, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea B fermata Garbatella; in autobus, linee 670-715-673. Per chi viene in auto, è possibile usufruire del parcheggio convenzionato "HB Garage Service", dove sarà applicato uno sconto alla tariffa ordinaria presentendo il biglietto dello spettacolo.