Un tour serale tra i luoghi in cui nel passato si sono avvicendati amanti, intrighi e tradimenti; la mostra "The Art of the Brick: DC Super Heroes" al Palazzo degli Esami; il concerto al Cotton Club di Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma; una mattinata all'aria aperta alla scoperta del quartiere San Lorenzo; dai racconti di Andrea Camilleri lo spettacolo teatrale "Il diavolo, certamente" al Teatro Vittoria. Queste le nostre proposte per trascorre il fine settimana nella Capitale in modo piacevole ed interessante.

Venerdì 19 gennaio

Amanti, intrighi e tradimenti alla corte dei Papi.

Un itinerario estremamente originale quello organizzato da "Romolo e Remo". Sarà infatti possibile ripercorrere i luoghi in cui hanno vissuto cortigiane, meretrici e donne di potere tra il 1400 e il 1600. Strettissimo il loro rapporto con uomini illustri quali cardinali, principi e papi. Tra donne spregiudicate o dipinte dalla storia in maniera negativo, sarà un modo estremamente stimolante di conoscere quanto accadeva nei secoli scorsi. Appuntamento in Piazza Farnese, di fronte all'ingresso principale del Palazzo omonimo, alle ore 21:00. Quota di partecipazione: 10 euro.

Sabato 20 gennaio.

"The Art of the Brick: DC Super Heroes" al Palazzo degli Esami a Trastevere.

Dopo la rassegna visitata da milioni di persone in oltre 75 città ed esposta in sei continenti "The Art of the Brick", vincitrice di numerosi premi e definita dalla CNN come “una delle 10 mostre al mondo da non perdere” l'artista Nathan Sawaya torna fino al 28 gennaio un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dei LEGO e dei personaggi della DC; un'esposizione con sculture interamente realizzate con i famosi mattoncini e che si rifaranno ai più famosi supereroi e ai loro nemici quali Superman, Wonder Woman, Batman, Harley Quinn e Joker. Orari: venerdì e sabato 10:00-23:00; domenica 10:00-21:00. Costo del biglietto: 16 euro.

Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma al Cotton Club.

L’Hot Club Roma è un gruppo musicale di Gypsy Jazz, fondato nel 2005. Con loro sul palco sabato ci sarà alla chitarra l'attore Tirabassi, che da alcuni anni partecipa attivamente ai progetti della band. Alle ore 22:00 gli artisti presenteranno "I remember Django Reinhardt", dedicato a uno dei più grandi chitarristi europei. Lo spettatore si ritroverà proiettato nell'Europa delle sale da ballo, della Parigi negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, percependone le atmosfere come in un film a bianco e nero. Ingresso, 5 euro.

Domenica 21 gennaio.

Passeggiata alla scoperta del quartiere San Lorenzo.

Il quartiere, nato verso la fine del XIX secolo e oggi noto soprattutto per i locali notturni e per le residenze studentesche, racchiude invece una storia antica e moderna ricca di aneddoti ed intrigante. Con il passare degli anni ha perso la sua fisionomia popolare; il tour organizzato dall'Associazione Culturale Radici si pone l'obiettivo di far scoprire ai partecipanti i suoi angoli più nascosti e dimenticati. Appuntamento alle ore 10:30 a piazzale Tiburtino, all'incrocio tra viale di Porta Tiburtina e via Tiburtina Antica. Quota di partecipazione, 10 euro.

"Il diavolo, certamente" al Teatro Vittoria.

I racconti di Andrea Camilleri, amatissimo scrittore ed ideatore del commissario Montalbano, diventano uno spettacolo teatrale. Fino al 28 gennaio sarà in scena la storia di sei passeggeri che non si conoscono tra loro, più il controllore, che salgono su un treno notturno a Palermo direzione Torino e condividono lo stesso scompartimento. Dopo gli iniziali momenti di silenzio e imbarazzo, si finirà per iniziare a parlare. In questo caso, al centro della discussione ci saranno insolite avventure. Orario degli spettacoli: da mercoledì a sabato ore 21:00; domenica ore 17:30. Biglietti a partire da 22 euro.