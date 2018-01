La mostra "The Art of the Brick: DC Super Heroes" sarà al Palazzo degli Esami a Trastevere fino al 28 gennaio. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati dei LEGO e dei personaggi della DC; sarà infatti un'esposizione con sculture interamente realizzate con i famosi mattoncini e che si rifaranno ai più famosi supereroi e ai loro nemici quali Superman, Wonder Woman, Batman, Harley Quinn e Joker. Orari: dal lunedì al giovedì 10:00-20:00; venerdì e sabato 10:00-23:00; domenica 10:00-21:00. Costo del biglietto: 16 euro.

Nuovi capolavori e successo confermato.

Nathan Sawaya, avvocato scopertosi artista, è una sorta di mito per i bambini così come per gli adulti amanti delle costruzioni in LEGO. Negli ultimi dieci anni ha infatti trasformato un semplice gioco in una forma di arte moderna, stimolando la fantasia di migliaia di persone. Ed è grazie a lui che un semplice Palazzo si trasforma in una Gotham City di 2000 mq nel cuore di Roma, dove i visitatori potranno immergersi nella straordinaria atmosfera creata da Sawaya, con più di 120 opere originali tra cui una Batmobile di dimensioni reali costruita con mezzo milione di pezzi. Un'esposizione davvero sorprendente, un magico connubio tra talento e mando alternativo, nel quale ci si ritrova a contatto con gli eroi del bene e del male che fin dall'infanzia abbiamo imparato a conoscere. Realizzata in collaborazione con Warner Bros. Consumer Products and DC Entertainment, è la seconda rassegna realizzata dall'artista dopo quella visitata da milioni di persone in oltre 75 città ed esposta in sei continenti "The Art of the Brick", vincitrice di numerosi premi e definita dalla CNN come “una delle 10 mostre al mondo da non perdere”.

Come raggiungere il Palazzo degli Esami a Trastevere.

Il Palazzo si trova in via Induno 4/6 ed è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici