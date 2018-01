Un itinerario estremamente originale quello organizzato da "Romolo e Remo" per venerdì 19 gennaio. Sarà possibile ripercorrere i luoghi in cui hanno vissuto cortigiane, meretrici e donne di potere tra il 1400 e il 1600. Strettissimo il loro rapporto con uomini illustri quali cardinali, principi e papi. Tra donne spregiudicate e bramose di potere e altre ingiustamente accusate e dipinte dalla storia in modo negativo, sarà un modo estremamente stimolante di conoscere quanto accadeva nei secoli scorsi. Appuntamento in Piazza Farnese, di fronte all'ingresso principale del Palazzo omonimo, alle ore 21:00. Quota di partecipazione: 10 euro. Per prenotare, chiamare i numeri 0692939974, 0766840578, 3281640180; oppure scrivere a segreteria@romoloeremo.com lasciando tutti i riferimenti per essere ricontattati.

Le tappe del tour.

La visita guidata, della durata di circa 1 ora e mezza, toccherà: Palazzo Farnese, simbolo dell'arte rinascimentale, una delle residenze del cardinale Alessandro Farnese, che riuscì ad avere il titolo grazie all'influenza della sorella Giulia, soprannominata dal popolo romano “la bella”, giovane favorita del dissoluto pontefice Alessandro VI Borgia; vicolo del Gallo, dove si conserva ancora parte del portone di una delle tante locande gestite da Vannozza Cattanei, amante per lunghi anni del cardinale Rodrigo Borgia, dal quale ebbe 4 figli, tra cui i noti Lucrezia e Cesare Borgia, riconosciuti come legittimi una volta che il prelato diventò papa Alessandro VI; Campo de' fiori, l’ultimo luogo dove fu visto vivo Giovanni Borgia prima di essere ucciso da due sicari in piazza Giudia, probabilmente inviati dal fratello Cesare, dopo aver avuto un incontro amoroso con una cortigiana complice degli assassini; Palazzo Pamphili a piazza Navona, residenza prediletta di Olimpia Maidalchini, cognata del pontefice Innocenzo X, la donna più influente dell’epoca e nota come la Papessa. Era lì che la dama gestiva molti dei suoi affari, come il prestito di denaro ad alto interesse, e presentava ai cardinali ed agli aristocratici le meretrici più belle di Roma, chiedendo in cambio del suo aiuto una percentuale sui loro guadagni; Palazzo Madama, dimora del cardinale Del Monte protettore di molti artisti tra cui Caravaggio. Lì il pittore conobbe probabilmente Fillide, nota e ambita cortigiana ritratta insieme all'amica Anna Bianchini nelle sue opere; piazza San Marco, dove si trova un grande busto di marmo considerato uno delle famose "statue parlanti". Il nome deriva probabilmente da donna Lucrezia, nobile del XV secolo che riuscì a sedurre il re Alfonso d’Aragona, diventandone la favorita per tutta la vita e raggiungendo così alti livelli di potere e ricchezza.

Come raggiungere piazza Farnese.