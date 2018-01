I racconti di Andrea Camilleri, amatissimo scrittore ed ideatore del commissario Montalbano, diventano uno spettacolo teatrale grazie all'adattamento realizzato da Claudio Pallottini. Fino al 28 gennaio infatti sarà in scena al Teatro Vittoria, al suo debutto nazionale, la pièce "Il diavolo, certamente". E' la storia di sei passeggeri che non si conoscono tra loro, più il controllore, che salgono su un treno notturno a Palermo direzione Torino e condividono lo stesso scompartimento. Come succede sempre durante questi lunghi viaggi, dopo gli iniziali momenti di silenzio e imbarazzo, si finirà per iniziare a parlare. In questo caso, al centro della discussione ci saranno insolite avventure. Orario degli spettacoli: martedì ore 20:00; da mercoledì a sabato ore 21:00; domenica ore 17:30. Biglietti a partire da 22 euro.

Tra leggerezza e riflessione.

Prodotto dalla compagnia "Attori&Tecnici" e con la regia di Stefano Messina, lo spettacolo verte sugli strani avvenimenti accaduti in prima persona ai protagonisti o dei quali hanno avuto notizia. Racconti particolari perché vertono su un unico filo conduttore: la coincidenza o, come dice il titolo, il "Diavolo certamente" che ci ha messo lo zampino. Le storie che si raccontano rappresentano infatti il pretesto per discutere sull'esistenza o meno del demone. E quando tutto sembra andare verso la negazione di quest'ultimo, arriva il colpo di scena finale: il treno non è mai partito e tutto è accaduto solo nella mente dei passeggeri. Come tutti gli scritti di Camilleri, anche questi racconti non sono solo divertenti ma costituiscono uno spunto di riflessione sul caso che inevitabilmente influenza la vita di ognuno, nel bene e nel male. Uno spettacolo trascinante ed energico, che catturerà totalmente il pubblico in sala.

