I Thirty Second to Mars in concerto al Palalottomatica; la manifestazione pet friendly "Quattrozampeinfiera" alla Nuova Fiera di Roma; gli appuntamenti in programma per festeggiare il patrono irlandese San Patrizio; la magica fioritura dei ciliegi giapponesi al Parco Lago dell'Eur; lo straordinario connubio Vino ed Eros celebrato al C.S.O.A. Forte Prenestino con il festival "Enotica". Queste le nostre proposte per trascorrere questo fine settimana nella Capitale in modo piacevole, spensierato e con un occhio rivolto verso altri Paesi.

Venerdì 16 marzo

Thirty Second to Mars live al Palalottomatica

La rock band statunitense, una delle più innovative di sempre nel campo delle esibizioni dal vivo come testimoniato dalla performance agli MTV VMA Awards, arriva a Roma alle ore 21:00 con un concerto che stupirà tutti i fans grazie all'uso di un'innovativa tecnologia ad infrarossi. Un appuntamento da non farsi assolutamente scappare! Biglietti a partire da 63,25 euro.

Sabato 17 marzo

"Quattrozampeinfiera" alla Nuova Fiera di Roma

Due giorni imperdibili quelli del 17 e del 18 marzo per tutti gli amanti degli animali, un evento unico nel suo genere da vivere rigorosamente in compagnia dei propri amici pelosi. Educatori, comportamentisti, veterinari, associazioni e aziende, tutti a disposizione dei visitatori per consigli, formazione, aggiornamenti, informazioni e vendita di prodotti. Orari: dalle 10:00 alle 19:00. Biglietto d’ingresso: 11 euro.

I festeggiamenti per San Patrizio

La ricorrenza irlandese per eccellenza è ormai da anni celebrata anche in altri Paesi, come in Italia. Nella Capitale sono stati infatti organizzati diversi eventi caratterizzati da assoluto divertimento e leggerezza, accompagnati rigorosamente da fiumi di birra e grandi festeggiamenti; tra questi, da segnalare sicuramente il cambiamento di colore del Colosseo che alle ore 21:00 si tingerà di verde.

Domenica 18 marzo

Ciliegi giapponesi in fiore al Parco Lago dell'Eur

Roma come Tokyo: intorno alla metà di marzo inizia infatti la fioritura dei Sakura, i famosi Ciliegi donati alla capitale nel 1959. La città festeggia l'evento ormai da anni, regalando ai visitatori un'esperienza che li farà sentire letteralmente in Giappone; l'Hanami, ossia l'osservazione dei fiori, è infatti l'usanza di ammirare la fioritura di questi meravigliosi alberi consumando ad esempio un picnic in compagnia o facendo un giro in barca per il laghetto. Non ci sono orari o giorni per le visite e l'ingresso è libero.

"Enotica", il festival del vino e della sensualità al Forte Prenestino

Termina domenica l'ottava edizione di questo evento dedicato al magico connubio Vino-Eros. Annoverato tra gli appuntamenti più importanti della primavera romana, offre ai partecipanti la possibilità di trascorrere del tempo tra degustazioni di vini, birre e cibi provenienti da tutta Italia e interamente biologici e biodinamici, concerti, dj set, rappresentazioni, cinema, mostre, incontri e performance. Orari: dalle 09:30 alle 20:00. Ingresso: 5 euro.