Due giorni imperdibili e incredibilmente divertenti per tutti gli amanti degli animali quelli del 17 e 18 marzo alla Nuova Fiera di Roma. Arriva infatti “Quattrozampeinfiera”, un evento unico nel suo genere da vivere rigorosamente in compagnia dei propri amici pelosi. Educatori, comportamentisti, veterinari, associazioni e aziende, tutti a disposizione dei visitatori per consigli, formazione, aggiornamenti, informazioni e vendita di prodotti. Orari: dalle 10:00 alle 19:00. Biglietto d’ingresso: 11 euro intero; 8,50 euro se acquistato online.

Tante attività da condividere

Ricco il calendario degli appuntamenti in programma: per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli uomini si disputerà la prima edizione del “Trofeo Nazionale Macerie Indoor”. Nata con il supporto di CSEN Soccorso, ha un duplice obiettivo: da un lato, mostrare per la prima volta al pubblico le coraggiose attività svolte dai soccorritori e dai loro fedeli compagni, dall'altro celebrare le loro eroiche azioni; la “Doppia Esposizione Regionale Cinofila” organizzata dal Kennel Club di Roma e il Gruppo Cinofilo Viterbese, nella quale gareggeranno le razze canine più ricercate; per testare invece il feeling con il proprio cane ci sarà il “Dakota race”, una competizione dove a vincere sarò il binomio uomo-animale capace di superare i propri limiti. Area sempre affollata è poi quella del “Salone di Bellezza”, un angolo in cui ricevere tutti i suggerimenti per una sana e curata igiene del proprio fido. Ampio spazio sarà dato anche naturalmente ai gatti, con l”Esposizione Internazionale Felina” organizzata dalla Sezione ANFI Lazio, dove presenzieranno razze provenienti da tutta Italia ed Europa che si sfideranno per eleggere il micio più bello di questo evento. Durante queste due giornate ci sarà anche tempo per lo shopping, con i tanti prodotti che sarà possibile acquistare dalle aziende più rinomate di pet food, accessori, prodotti per la salute e integratori.

Come raggiungere la Nuova Fiera di Roma

Situata in via Portuense 1645, è raggiungibile nei seguenti modi: in auto, dal Grande Raccordo Anulare prendere l’uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni per Fiera Roma dove sono disponibili 5.000 posti per parcheggiare; autobus, linee 808 e 089; in treno, dalle stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e B della metro, prendere il treno FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla fermata Fiera Roma.