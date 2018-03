Le leggende inerenti la vita di san Patrizio si concentrano sulla simbologia del trifoglio, attraverso il quale il santo avrebbe spiegato agli irlandesi il concetto di trinità. In epoca contemporanea, questa pianta e il colore verde sono riconosciuti come simboli emblematici dell’Irlanda e rimandano alla figura del patrono ed alle celebrazioni correlate, durante le quali non possono mancare grandi party e fiumi di birra. Sono anni ormai che anche in Italia questa festa è particolarmente sentita, proprio perché divertente, ricca di entusiasmo e fantasia; per chi si trova a Roma sabato 17 marzo, abbiamo quindi selezionato una serie di proposte per trascorrere del tempo in allegria e leggerezza.

San Patrizio 2018 allo Shamrock

Quest'anno il pub ha deciso di fare le cose in grande; sono infatti previste all'esterno del locale otto ore di concerto live, dalle 12:00 alle 22:00, del "Trio Binario" e dei "The Shire". Non mancheranno naturalmente le birre di qualsiasi colore, persino verde, e ricchi gadget personalizzabili. Ingresso gratuito.

Il Colosseo cambia colore

Centinaia di monumenti e siti in tutto il mondo si tingeranno di verde grazie al progetto Global Greening, promosso da Turismo Irlandese e giunto ormai al nono anno di vita. Nella Capitale ad essere coinvolto, alle ore 21:00, sarà l'Anfiteatro Flavio; chi si scatterà un selfie li davanti e lo condividerà sul profilo instagram con l’hashtag #ItaliaLoveGreen, potrà partecipare all'estrazione di un weekend in Irlanda per 2 persone. Per dettagli e regolamento, visitate il sito ufficiale.

Mercatino di San Patrizio

Non solo pub, birre al bancone e ricette tipiche: nella Capitale la Festa si celebra anche tra banchi e stand. A largo Sergio Pugliese arriva infatti questa iniziativa di Artigianato al Femminile, una vera e propria festa a tema con musica e folklore della tradizione irlandese, degustazioni di diversi prodotti e tipiche bancarelle. Orari: dalle 09:00 alle 20:00.

Saint Patrick's Day a Stazione Birra

Birra e tanta buona musica tingeranno di verde a partire dalle 21:00 il locale di via Placanica. Sul palco si esibiranno i bravissimi "Just Like Cure", e con l'occasione si celebrerà anche il IV Raduno dei fans italiani degli U2, la band simbolo dell'Irlanda nel mondo. Ingresso gratuito.