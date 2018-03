Enotica, il festival interamente dedicato alla magica unione fra Vino ed Eros, sarà dal 16 al 18 marzo al C.S.O.A. Forte Prenestino con la sua ottava edizione. Considerato tra gli eventi più importanti della primavera romana, offre ai partecipanti la possibilità di vivere tre giorni all'insegna di degustazioni di vini, birre e cibi provenienti da tutta Italia e interamente biologici e biodinamici, concerti, dj set, rappresentazioni, cinema, mostre, incontri e performance. Orari: venerdì dalle 17:00 alle 22:00; sabato dalle 15:00 alle 21:00; domenica dalle 09:30 alle 20:00. Ingresso: 5 euro.

Un ricco programma di appuntamenti

Il Forte Prenestino si prepara a diventare un luogo in cui il protagonista sarà il Vino Critico, rigorosamente biologico e naturale; co-protagonista, naturalmente, il cibo, con una ricca offerta di prodotti esaltanti l'importanza della biodiversità e dell'impatto ambientale. All'Eros invece tocca il posto dell'ospite d'onore, amplificato da installazioni e assaggi afrodisiaci. Il viaggio in questo straordinario mondo parallelo inizia venerdì, quando a partire dalle 17:00 ci si potrà allietare con le degustazioni, i dj set di "Rebel & Jhonny Soulkitchen"e "Mario Dread" ed i live di "Dub Drum" e dello storico frontman dei 99 Posse "O' Zulu"; sabato invece c'è spazio per la musica folk irlandese dei "Lex Woo & MC Little Tree", per il dibattito "Immagini e parole di mondi possibili" accompagnato dalla proiezione del documentario "Scarpe grosse e cervello fino" ed i video "Cucine in movimento" e "Montagna nel cuore", per i concerti di "Bandabardo" e del trio "Super Dog Party"; si termina domenica con il "Mercato Terra Terra" dedicato all'agricoltura a ciclo corto, e con diverse performance musicali come quella raggae degli "Orange beat Sound System".

Come raggiungere il C.S.O.A. Forte Prenestino

Situato in via Federico Delpino, è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in tram linee 5-19 e 14; in autobus linee 542 e 544.