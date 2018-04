Rugantino, la commedia musicale romana per eccellenza, in scena al Teatro Euclide; i monoposto del Campionato di Formula E pronti a sfrecciare per le strade dell'Eur; la rivincita delle over 50 capitanate da Angela Finocchiaro al Teatro Brancaccio con Calendar Girls; Roma Veg-In, la manifestazione dedicata al controverso mondo del veganesimo, all'Ex Mercato Rionale Torre Spaccata; il coinvolgente show "Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel”. Queste le nostre proposte per trascorrere questo fine settimana nella Capitale in modo divertente e stimolante.

Venerdì 13 aprile

Rugantino al Teatro Euclide

La Compagnia Fuori Orario porterà in scena fino al 15 aprile la celebre commedia scritta da Garinei e Giovannini ed accompagnata dalle musiche di Armando Trovajoli. Un salto nella Roma papalina, tra risate, coreografie e le famosissime canzoni che hanno segnato un'epoca come "Roma nun fà la stupida stasera" o "Ciumachella de Trastevere". Inizio spettacolo: ore 21:00. Ingresso gratuito.

Sabato 14 aprile

La Formula E arriva a Roma

Arriva per la prima volta della storia sulle strade della Capitale tutta l'energia e la velocità delle più famose monoposto internazionali rigorosamente elettriche grazie all'E-Prix. Con un tracciato di 2.7 km che si snoderà intorno ai capolavori razionalisti dell quartiere Eur, il circuito si prepara a regalare agli spettatori adrenealiniche sfide ruota a ruota. Inizio prove libere ore 08:00, premiazione ore 17:00. Costo del biglietto, 35 euro.

Calendar Girls al Teatro Brancaccio

La divertente commedia con protagonista Angela Finocchiaro sarà in scena fino 15 aprile. La storia, ispirata ad un fatto realmente accaduto, è quella di un gruppo di donne fra i 50 e i 60 anni che si impegna in una raccolta fondi attraverso un'idea molto originale: un calendario dove saranno ritratte durante le normali attività domestiche ma completamente nude. Il successo di questa iniziativa sarà strepitoso. Orari degli spettacoli: sabato ore 21:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 28,50 euro.

Domenica 15 aprile

Roma Veg-In all'Ex Mercato Rionale Torre Spaccata

Arriva nel weekend la manifestazione interamente incentrata sul controverso mondo del veganesimo. Incontri, workshop, mostre, proiezioni e molto altro ancora, proposte da diverse associazioni animaliste e produttori di cibo vegano pronti ad accogliere i visitatori e a dargli informazioni lontane da stereotipi e pregiudizi. Orari: dalle 09:00 alle 22:00. Biglietto d'ingresso: 6 euro.

"Giudizio Universale" alla Cappella Sistina

Un viaggio emozionante che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina, scoprirne la storia e i segreti e vivere un’esperienza senza precedenti grazie allo show "Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel": proiezioni, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici. Ideato da Marco Balich, vede anche la collaborazione di Sting come compositore del tema musicale principale. Biglietti a partire da 12 euro.