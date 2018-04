Calendar Girls, la brillante commedia con protagonista Angela Finocchiaro, sarà in scena al Teatro Brancaccio dal 12 al 15 aprile. La storia, ispirata ad un fatto realmente accaduto, è quella di un gruppo di donne fra i 50 e i 60 anni associate del Women’s Institute, la più grande organizzazione di volontariato femminile del Regno Unito, che si impegna in una raccolta fondi destinati a un ospedale nel quale è morto di leucemia il marito di una di loro. Stanche di vecchie e fallimentari iniziative di beneficenza, hanno l’idea di fare un calendario diverso da tutti gli altri: con l’aiuto di un fotografo amatoriale si fanno infatti ritrarre durante le normali attività domestiche, come preparare dolci, ma completamente nude. Il successo di questa iniziativa non avrà eguali! Orari degli spettacoli: dal giovedì al sabato ore 21:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 28,50 euro.

Fascino senza età

Un caos generale, tra invidie, scetticismo, imbarazzi, rispettabilità minacciata e rapporti personali che si deteriorano. Eppure il coraggio e l'autoironia di dodici donne over 50 che vanno contro la regola generale di non mostrare il corpo a meno che non sia da cover girl, e di farlo con allegria ed altrettanta coscienziosità, vincono: le protagoniste del calendario vengono notate dalla stampa e da Yorkshire la loro storia arriva a Londra e poi a Hollywood. Riflettori, successo, soldi, una vita rivoluzionata; questo è quello che è accaduto davvero a donne come Lynda Logan e Tricia Stewart. Partite dall'idea di fare un migliaio di copie e di tirar su una cifra dignitosa per aiutare il centro di ricerca sulla leucemia, con tutte le rughe e la cellulite riescono invece a stampare calendari per 300.000 copie ed accumulare qualcosa come 1 milione di euro. La prima edizione del calendario, venduta in Gran Bretagna e negli Stati Uniti nel 2000, ha suscitato l'attenzione di Hollywood dove le calendar girls sono state addirittura ospiti del popolarissimo John Leno Show. Impossibile quindi che la loro vicenda non diventasse un film, quello del 2004 diretto da Nigel Cole e con protagonista Helen Mirren, e poi anche uno spettacolo teatrale di straordinario successo. Il merito è di una storia ricca di contenuti, che attraverso la leggerezza è riuscita a cambiare la percezione che il mondo ha delle cinquantenni, donne che grazie all'allegria e alla voglia di prendersi in giro riescono a dimostrare che la vita non si ferma mai.

Come raggiungere il Teatro Brancaccio

Situato in via Merulana 244, il Teatro è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea A fermata Vittorio Emanuele o linea B fermata Cavour; in autobus, linee 16-75-714-717-3-53-85-87-186-571 e 810.