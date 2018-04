All'Ex Mercato Rionale Torre Spaccata arriva nel weekend del 14 e 15 aprile la prima edizione del Roma Veg-In, la manifestazione interamente incentrata sulle scelta di vita vegana e su tutto quanto gravita intorno ad essa. Incontri, workshop, mostre, proiezioni e molto altro ancora, proposte da diverse associazioni che sostengono la filosofia del biocentrismo, pronte ad accogliere i visitatori e a dargli informazioni e indicazioni utili, lontani da stereotipi e pregiudizi. Sabato sera inoltre alle 21:00 ci sarà il concerto di Valentina Rubini, rapper e attivista animalista, che da anni porta avanti un progetto di sensibilizzazione verso gli amici a quattro zampe proprio grazie alla sua musica. Orari: dalle 09:00 alle 22:00. Biglietto d'ingresso: 6 euro.

Dalla parte degli animali

Il movimento vegano nasce il 1° novembre 1944 ad opera di Leicester Donald Watson, un professore di inglese. Fu quest'ultimo infatti a dare vita alla Vegan Society, un'organizzazione che respingeva qualsiasi forma di crudeltà nei confronti degli animali e che stabiliva il divieto di mangiare non solo la carne ma anche qualsiasi tipo di derivato quali latte e uova. Tuttavia la definizione ultima e stabile del veganesimo, quella ciò che lo ricollega ad una scelta non solo alimentare ma anche etica, arriva nel 1949 e a fornirla è Leslie J. Cross, il quale sancisce in modo inequivocabile che il vegano è colui che rifiuta anche tutti quei prodotti di uso quotidiano che prevedono la sperimentazione sugli animali o comunque il loro maltrattamento; vietato quindi indossare abiti e accessori in pelle, lana, seta e pelliccia ed usare cosmetici e altri prodotti testati su di loro. Per quanto riguarda essenzialmente i cibi, quelli principalmente consumati in questa dieta sono i seguenti: il tofu, utilizzato come sostituto della carne in quanto altamente proteico; il seitan, un prodotto a base di glutine di grano anch'esso ricco di proteine; il tempeh, alimento costituito da semi di soia interi fermentati; i ceci; il latte di canapa, poco conosciuto, apporta all'organismo importanti percentuali di ferro; il latte di avena, che fornisce acido folico e la preziosa vitamina E; il latte di soia, povero di grassi ma ricco di vitamine A, E, B, fibre e minerali, aiuta anche a riequilibrare l'intestino; la salsa di mele, usata in sostituzione dell’uovo nelle ricette che ne prevedono l’impiego; i semi di lino, adoperati largamente per preparare dolci, soprattutto biscotti.

Come raggiungere l'Ex Mercato Rionale Torre Spaccata

Situato in via Filippo Tacconi 11, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus, linee 313 e 558; in metro, linea C fermata Torre Spaccata.