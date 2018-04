in foto: Il famoso Rugantino interpretato da Adriano Celentano.

La Compagnia Fuori Orario porterà in scena dal 13 al 15 aprile al Teatro Euclide Rugantino, la celebre commedia musicale scritta da Garinei e Giovannini ed accompagnata dalle musiche di Armando Trovajoli. Un vero e proprio tuffo nella Roma papalina, tra risate, coreografie e naturalmente le famosissime canzoni che hanno segnato un'epoca come "Roma nun fà la stupida stasera" o "Ciumachella de Trastevere", rigorosamente eseguite dal vivo. Inizio spettacolo: ore 21:00. Ingresso gratuito, possibilità di effettuare una donazione libera per Telethon.

Un successo senza fine

Se è vero che ogni città ha i suoi emblemi storici, Rugantino è per Roma senza dubbi uno di questi simboli. Dalla prima rappresentazione, svoltasi al Teatro Sistina nel dicembre del 1962, quando lo spettacolo rimase in scena ininterrottamente per circa un anno, sono passati ben 56 anni ma questa commedia è tutt'ora giovane ed attuale. Diventata ormai una pietra miliare nella storia del teatro musicale italiano, tanto da continuare a registrare ovunque il tutto esaurito, ha visto succedersi nel ruolo del protagonista sfaccendato ed un po' spaccone attori del calibro di Enrico Montesano, Valerio Mastandrea ed Enrico Brignano. La storia è ben nota: Rugantino è un ragazzo che vive di espedienti aiutato dalla sua ex amante Eusebia. I due insieme danno vita a vari raggiri ai danni del malcapitato di turno, fino a quando entra in scena Rosetta, moglie del violento e gelosissimo Gnecco. Rugantino scommetterà con i suoi amici di riuscire a sedurla prima della Sera dei Lanternoni; conseguirà il risultato ma finirà con l'innamorarsi davvero della donna. Provocato continuamente dagli altri ragazzi, finirà col rivelare la notte di passione ferendo i sentimenti di lei. Quando Gnecco sarà assassinato da un malvivente e Rugantino sarà trovato casualmente accanto al cadavere ed accusato di omicidio, non respingerà le accuse vedendo ormai nella morte la sua ultima possibilità per riscattarsi, smettendo definitivamente i panni del gradasso per essere considerato da tutta la città e dall'amata Rosetta un vero uomo. Una vicenda che, anche se di fantasia, costituisce uno spaccato di vita del ‘800; con semplicità e risate, ma anche con un tocco di amaro, permette agli spettatori di capire quale fosse allora la realtà ed il pensiero del popolo.

Come raggiungere il Teatro Euclide

Situato nel cuore del quartiere Parioli, in piazza Euclide 34, il teatro è comodamente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea A fermata Flaminio; in autobus, linee 910-223-52-53-223 e 16.