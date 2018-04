Arriva sabato 14 aprile, per la prima volta della storia sulle strade della Capitale, tutta l'energia e la velocità delle più famose monoposto internazionali rigorosamente elettriche grazie all'E-Prix. Con un tracciato di 2.7 km che si snoderà intorno ai capolavori razionalisti dell quartiere Eur, con partenza da viale Cristoforo Colombo e arrivo al Palazzo dei Congressi, dove sarà allestita l’area pit stop, il circuito si prepara a regalare agli spettatori appassionati sfide ruota a ruota. Inizio prove libere ore 08:00, premiazione ore 17:00. Costo del biglietto, 35 euro.

Per un futuro green

Un grande evento che, oltre allo spettacolo, si prepara a portare benefici concreti per il territorio: lungo il tracciato stabilito per la gara è infatti previsto un totale rifacimento del manto stradale. Il campionato, che vedrà concorrere produttori consolidati di automobili del calibro di Audi, Renault, DS, Mahindra e Jaguar, brand futuristici come NIO e produttori di componentistica come Schaeffler e ZF, nasce con l’intento di rivoluzionare il concetto di automobilismo sportivo. Le dieci scuderie partecipanti, per un complessivo di venti piloti, sono infatti continuamente impegnate nello sviluppo di soluzioni all'avanguardia per promuovere, attraverso occasioni come questa, la mobilità del futuro, basata sulla sostenibilità ambientale e sull'innovazione tecnologica. A darsi battaglia sul circuito, per l'Italia ci penserà Luca Filippi. Tra gli appuntamenti di contorno dell'E-Prix anche la presentazione delle vetture del primo monomarca 100% elettrico realizzato nel nostro Paese, la smart EQ fortwo e-cup.

Come raggiungere l'Eur

Il quartiere è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, la fermata più vicina alla partenza della gara è quella Eur Magliana della linea B; in autobus, linee 714-671-30-31 e 130.