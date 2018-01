La straordinaria commedia di Eduardo De Filippo "Natale in Casa Cupiello" al Teatro Parioli; una serata di grande rock al CrossRoads Live Club grazie agli Innuendo e al loro "Queen Tribute Show"; l'originale mostra "Enjoy-L'arte incontra il divertimento" al Chiostro del Bramante; la festa degli animali domestici e da cortile al Parco Regionale dell'Appia Antica; il magico incontro tra la New Talant Jazz Orchestra ed i compositori di Hollywood al Teatro Palladium. Queste le nostre proposte per trascorre il fine settimana nella Capitale tra appuntamenti piacevoli e stimolanti.

Venerdì 12 gennaio.

Luigi De Filippo con Natale in Casa Cupiello al Teatro Parioli.

In scena fino al 14 gennaio una delle più famose e riuscite commedie del grande Eduardo De Filippo. Protagonista e regista di questa edizione suo nipote Luigi, figlio di Peppino, degno erede di una delle famiglie italiane di artisti più prolifica. Attraverso una chiave di lettura umoristica, lo spettacolo racconta il Natale di una famiglia partenopea, tra litigi ed esilaranti malintesi, regalando però contemporaneamente agli spettatori interessanti spunti di riflessione. Orari: venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 28 euro.

Sabato 13 gennaio.

"Queen Tribute Show" degli Innuendo al CrossRoads Lve Club.

"Bohemian Rhapsody", "We are the Champions", "Who wants to Live Forever", "The Show Must Go On", e tante altre ancora… in programma una serata di grande rock grazie ad una delle band più famose a livello europeo grazie alla qualità dell’esecuzione musicale e all’intensità interpretativa con cui ripropongono i brani del leggendario gruppo britannico. Da non lasciarsi scappare quindi l'occasione di ascoltarli dal vivo a Roma. Inizio spettacolo alle 22:30. Biglietto di ingresso, compreso di consumazione, 10 euro.

Mostra "Enjoy" al Chiostro del Bramante.

La suggestiva location ospiterà fino al 25 febbraio questa esposizione di grande successo. Curata da Danilo Eccher, è una rassegna unica nel suo genere nella quale l'originalità del percorso sta alla base del progetto ideativo. Un viaggio nell'immaginazione, un'occasione per tutti i visitatori di vivere l'arte in un modo del tutto fuori dagli schemi usuali grazie alla presenza delle opere di alcuni tra i più importanti e provocatori protagonisti del panorama artistico contemporaneo. Orari: sabato e domenica 10:00-21:00. Costo del biglietto, 13 euro.

Domenica 14 gennaio.

Festa degli animali al Parco dell'Appia Antica.

Una domenica da trascorre all'aria aperta al Parco Regionale dell'Appia Antica; infatti, in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, si terrà la tradizionale festa degli animali domestici e da cortile. Come tutti gli anni, l'appuntamento è nella Valle della Caffarella, nei pressi di largo Tacchi Venturi. Una giornata che si preannuncia ricca di sorprese ed iniziative, tra passeggiate, attività per bambini, musica, stand e pranzo contadino, un modo divertente ed educativo per celebrare la magica simbiosi tra l'uomo ed i suoi amici pelosi. Evento gratuito.

New Talent Jazz Orchestra al Teatro Palladium.

Alle ore 18:00 l'orchestra presenterà, nell'ambito della rassegna “Il Jazz va al Cinema” ideata da Maurizio Miotti, l'appuntamento “I compositori di Hollywood”, un viaggio tra le creazioni di Ennio Morricone, Bernard Herrmann, Alan Silvestri, John Williams e Nino Rota: un nuovo live imperdibile per una delle grandi realtà nel panorama musicale capitolino. Gli spettatori verranno accompagnati in un percorso coinvolgente, emozionante e interattivo, in grado di divertire come di commuovere, anche grazie alla selezione di video e immagini che accompagnano ogni esibizione. Costo del biglietto, 10 euro.