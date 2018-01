La suggestiva location del Chiostro del Bramante ospiterà fino al 25 febbraio la mostra di grande successo "Enjoy-L'arte incontra il divertimento". Curata da Danilo Eccher, è un'esposizione fuori dagli schemi nella quale l'originalità del percorso sta alla base del progetto ideativo. Un'occasione per tutti i visitatori di vivere l'arte contemporanea in un modo del tutto fuori dagli schemi usuali. Orari: dal lunedì al venerdì 10:00-20:00; sabato e domenica 10:00-21:00. Costo del biglietto, 13 euro.

Un viaggio nell'immaginazione.

Molti dei lavori presenti in questa mostra sono "site specific", pensati e costruiti quindi dagli artisti di acclarata fama proprio per gli ambiente del Chiostro, che diventerà per quest'evento un luogo che racchiude una realtà tutta da scoprire. Tra i grandi nomi troviamo: Tinguely, Calder, Fogliati, Erlich, Creed, Neto, Collishaw, Ourlser, Wurm, TeamLab, Hans op De Beeck, De Dominicis, Gander, i protagonisti del ‘900 storico e del terzo millennio, accomunati da un filo sotteso, il divertimento, intenso come un "portare altrove", un perdersi nei meandri dell'arte e dell'inconscio. Attraverso un percorso che sembra invisibile ma che è invece è ben tracciato, prenderà vita un incessante rapporto interattivo e giocoso tra visitatori ed opere. Partendo dalle sculture leggere di Alexander Calder, ci si può poi perdere nel labirinto infinito di specchi di Leandro Erlich per poi immergersi e riemergere dalle installazioni ludico-concettuali di Martin Creed o nei raffinati giochi di luci illusorie di TeamLab che prendono forma e mutano solo a contatto con le persone, o essere inseguiti dagli occhi indiscreti e inquietanti di Tony Oursler e trovarsi a contatto con i corpi deformati di Erwin Wurm, e così via di sala in sala… da non perdere!

Come raggiungere il Chiostro del Bramante.

Il Chiostro si trova in via Arco della Pace 5 ed è raggiungibile in autobus con le linee 62-64-70-492 o in metropolitana con la Linea A, fermata Spagna.