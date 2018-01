Una domenica da trascorre all'aria aperta quella del 14 gennaio: al Parco Regionale dell'Appia Antica si terrà infatti, in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, la tradizionale festa degli animali domestici e da cortile. Come tutti gli anni, l'appuntamento è nella Valle della Caffarella, sul lato della via Latina, nei pressi di largo Tacchi Venturi. Una giornata che si preannuncia ricca di sorprese ed iniziative, un modo divertente ed educativo per celebrare la magica simbiosi tra l'uomo ed i suoi amici pelosi. Evento gratuito.

Programma della giornata.

Dare amore a un cane, a un gatto o a qualsiasi altro animale, per quanto piccolo, vivace o singolare sia, significa arricchirsi e scoprire che gli animali hanno sentimenti nobili quanto quelli umani. Ed è proprio in virtù di questa secolare relazione che nasce questo evento. Si parte alle ore 10:30 con le attività dedicate ai più piccoli, l'incontro con gli animali della fattoria, gli assaggi di diversi prodotti tipici caseari del Lazio e i diversi stand informativi dedicati ad associazioni e aree protette; il tutto proseguirà fino alle 16:00. Ad intervallare la giornata, ci penseranno alle 11:00 le note musicali della Banda di Zampogne diretta dal maestro Alessandro Maziotti, alle 11:30 la Messa e la Benedizione degli animali con il parroco di San Giuda Taddeo, dalle 13:00 alle 14:30 il pranzo contadino organizzato presso la casa del Parco (prenotazioni alla mail casadelparco@parcoappiaantica.it) e alle 15:00 il Falò di Sant’Antonio. Per chi volesse raggiungere la mattina il Parco attraverso una piacevole passeggiata guidata, l'appuntamento è alle ore 09:30 in piazza di Porta Capena (lato uscita metro B Circo Massimo).

Come raggiungere il Parco Regionale dell'Appia Antica.