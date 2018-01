"Bohemian Rhapsody", "We are the Champions", "Somebody to Love", "Who wants to Live Forever", "The Show Must Go On", "Radio Ga Ga", "Another One Bites the Dust", "I want to Break Free" e tante altre ancora… una serata di grande rock sabato 13 gennaio al CrossRoads Live Club grazie al "The Queen Tribute Show" degli Innuendo. Da alcuni anni, oltre che nei migliori locali italiani, la band si esibisce anche in Olanda e in Belgio; in quest'ultimo paese il gruppo ha chiuso davanti a 7000 persone lo "Spa Tribute Festival", una delle più prestigiose kermesse di cover-band d'Europa. Da non lasciarsi scappare quindi l'occasione di ascoltarli dal vivo a Roma. Appuntamento alle ore 20:15 per l'apertura delle porte, inizio spettacolo alle 22:30. Biglietto di ingresso, compreso di consumazione, 10 euro.

I perché di un successo.

La band si forma alla fine del 1997 con l’idea di eseguire dal vivo un tributo musicale a Freddie Mercury e i Queen. Un traguardo non inedito, ma mai fino a quel momento degnamente raggiunto nel panorama dei complessi musicali romani. Il repertorio del gruppo spazia dal primo disco del 1973, fino ad appunto “Innuendo” del 1991, anno della prematura scomparsa di Mercury. Sono l’unico gruppo europeo ad essersi esibito nel 2003 e per ben due volte a Grand Cayman, sito anglo-caraibico di grande fama musicale. I motivi della loro popolarità sono da trovarsi nel non volersi prestare a inflazionati e improbabili tributi ai Queen basati solo su costumi e somiglianza fisiche, ma nella continua ricerca di performance di qualità e giusta intensità interpretativa che continuano ad appassionare e coinvolgere tutti i loro fans.

Come raggiungere il CrossRoads Live Club.

Il locale si trova in via Braccianese 771 ed è raggiungibile nei seguenti modi