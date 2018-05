Alla scoperta dei gioielli nascosti della Città Eterna con Ville di Roma a Porta Aperte; Borgo DiVino 2018, a Nemi l'evento dedicato a vini, gastronomia e mostre tematiche; lo spettacolo teatrale "Chi ha paura di Aldo Moro" al teatro Furio Camillo; una giornata da passare in famiglia al Castello di Bracciano per la festa della mamma; il fascino e la storia della "Regina Viarium" al centro dell'Appia Day. Queste le nostre proposte per trascorrere questo fine settimana nella Capitale in modo piacevole e stimolante.

Venerdì 11 maggio

Ville di Roma a Porte Aperte

Si terrà fino al 31 maggio la VII edizione della manifestazione dedicata alla scoperta di un patrimonio storico, artistico e architettonico spesso sconosciuto ai più; un viaggio nel tempo tra autentici gioielli che rappresentano il frutto della grande cultura umanistica, la straordinaria ricerca architettonica e la sperimentazione di nuove forme d'arte operata nei secoli dagli artisti. Venerdì appuntamento con Villa Alibert a Trastevere, i giardini Salviati e i Villini Liberty di Prati di Castello. Costo delle visite guidate: 10 euro + eventuale prezzo aggiuntivo di ingresso al sito.

Sabato 12 maggio

Borgo DiVino 2018 a Nemi

Lo scenografico borgo nel cuore dei Castelli Romani si prepara ad ospitare fino a domenica la quarta edizione dell'evento nato come vetrina per la produzione enologica del territorio e diventato negli anni una delle manifestazioni più amate che oggi può contare su una suddivisione dei prodotti in ben sei aree tematiche. Il tutto arricchito da degustazioni di prodotti tipici della gastronomia castellana, appuntamenti tematici, mostre culturali e visite. Orari: sabato dalle 12:30 alle 22:00; domenica dalle 12:30 alle 21:00. Ingresso gratuito.

"Chi ha paura di Aldo Moro" al Teatro Furio Camillo

Lo spettacolo ripercorre la vicenda che ha cambiato il corso della Storia d’Italia guardandola da più punti di vista, come se ci fossero diverse telecamere a riprendere gli eventi materiali e i percorsi personali dei protagonisti. Due date, sabato e domenica, per provare a rispondere alle domande: Chi ha avuto paura di liberare Aldo Moro? Può uno Stato che si dice democratico non tentare qualunque strada per riportare a casa l’ostaggio? E chi oggi, a distanza di 40 anni dai fatti, ha ancora paura di lui? Orari: il 12 ore 21:00; il 13 ore 19:00. Costo del biglietto: 13 euro.

Domenica 13 maggio

Festa della mamma al Castello di Bracciano

La splendida fortezza medievale ospiterà un'iniziativa dedicata alle famiglie e finalizzata ad arricchire ed animare la fantasia dei bambini grazie ad una visita durante la quale vari personaggi prenderanno vita ed accompagneranno i visitatori in un percorso che terminerà nella magica stanza delle storie dove si assisterà al racconto“Il re del lago e la principessa Artemisia”, con attori, musiche e pupazzi. Orari: dalle 11:00 alle 15:00. Costo: 15 euro.

Appia Day 2018

Musica, spettacoli, ciclotour, monumenti aperti e ad ingresso libero tra Roma e Brindisi: tutto questo e molto altro ancora è l'evento promosso da Legambiente, Touring Club e il Comitato Appia Day, con il patrocinio del comune di Roma ed il contributo della Regione Lazio. Un'occasione per scoprire la storica via in grado di unire la Capitale ai territori lontani e che oggi può contribuire ad affermare una nuova idea di città basata sulla valorizzazione del territorio, rigorosamente più verde e più vivibile. Orari: dalle 09:00 alle 19:00. Partecipazione gratuita.