Domenica 13 maggio al Castello di Bracciano, in occasione della Festa della mamma, si terrà un evento unico ed originale nel suo genere, un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo. Un'iniziativa finalizzata ad arricchire ed animare la fantasia dei bambini all'interno di un'antica fortezza medievale affacciata sul lago in cui si muovevano all'epoca cavalieri e dame; una visita durante la quale vari personaggi prenderanno vita ed accompagneranno i visitatori in un percorso che terminerà nella magica stanza delle storie dove si assisterà al racconto“Il re del lago e la principessa Artemisia”, con attori, musiche e pupazzi. Orari: dalle 11:00 alle 15:00. Costo: 15 euro. Prenotazione obbligatoria alla mail info@teatrohelios.it.

La centralità della maternità

Celebrate da artisti, musicisti, poeti e cantautori, le mamme sono festeggiate in tutto il mondo sin dall'antichità. In epoca moderna in Italia una prima celebrazione risale alla Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo che si tenne il 24 dicembre 1933, quando nell'ambito della politica della famiglia del governo fascista furono premiate le mamme più prolifiche d’Italia; si trattava, tuttavia, di qualcosa di molto diverso da come la intendiamo oggi e che aveva come finalità quella di incoraggiare le nascite attraverso premi e incentivi. La Festa della Mamma vera e propria nasce invece negli anni '50, in un’epoca di grandi cambiamenti per il nostro Paese, coincidente con la lenta uscita dalle macerie e dagli orrori della guerra e l’avvio verso una società nuova ed un’economia industriale. Anche se il carattere commerciale ha preso ampio spazio negli ultimi anni, rimane comunque una festa molto sentita soprattutto dai bambini che per festeggiare la propria mamma le regalano disegni o lavoretti fatti a scuola. Insieme a noi italiani, celebrano la figura materna la seconda domenica di maggio molti altri Paesi come ad esempio Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Cuba, Ecuador, Islanda, Nuova Zelanda, Perù, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela e Giappone.

Come raggiungere il Castello di Bracciano

Il Castello si trova in via del Lago 1 ed è raggiungibile nei seguenti modi: in treno, la linea ferroviaria FM3 collega Roma a Bracciano partendo dalla Stazione Ostiense. I treni passano circa ogni ora durante i giorni festivi, il tempo di percorrenza medio nella tratta è di 60 minuti; in auto: da Roma Nord, dal Grande Raccordo Anulare prendere l'uscita 5 Cassia Veientana. Da lì proseguire per Cesano, quindi per Osteria Nuova e continuare per circa 16 km fino a Bracciano; da Roma Est, prendere l'uscita 1 Aurelia del GRA, proseguire per Ceri e dopo 12 km si arriva alla destinazione.