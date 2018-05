Musica, spettacoli, ciclotour, monumenti aperti e ad ingresso libero tra Roma e Brindisi: tutto questo e molto altro ancora è l'Appia Tour. L'evento del 13 maggio, promosso da Legambiente, Touring Club e il Comitato Appia Day, con il patrocinio del comune di Roma ed il contributo della Regione Lazio, si pone l'obiettivo di celebrare il fascino e l’incanto della "Regina Viarum". Un'occasione per scoprire la storico collegamento viario in grado di unire la Capitale ai territori lontani e che oggi può contribuire ad affermare una nuova idea di città basata sulla valorizzazione del territorio, della sua cultura, dei suoi abitanti e rigorosamente più verde e più vivibile. Orari: dalle 09:00 alle 19:00. Partecipazione gratuita.

Il programma della giornata (e l'anticipazione del 12 maggio)

L'evento, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre cinquantamila persone, anche per questa edizione si prepara ad entusiasmare tutti i visitatori. Tra trekking immersi nella natura e nelle storia del parco dell'Appia Antica, alle visite guidate alle Catacombe di San Callisto, Domitilla e San Sebastiano o ai diversi musei come quello della Torretta, passando per l'interessante tour dei 7 acquedotti ed i golosi presidi dedicati al food di alta qualità, con ampio spazio ai più piccoli grazie ad attività quali la Scuola gladiatoria per bambini: ce n'è davvero per tutti! Programma completo consultabile sul sito ufficiale. E non finisce qui. Alla viglia della manifestazione, sabato 12, ci sarà il GRAB, il Grande Raccordo Anulare delle Bici della Capitale. Partendo dall’Arco di Costantino si pedala percorrendo il suggestivo museo a cielo aperto dell’Appia Antica, si raggiungono i quartieri della street art e le affascinanti aree verdi, come la Riserva Naturale dell’Aniene e il Parco di Villa Ada dove è prevista la sosta per il pranzo; nel pomeriggio si toccheranno invece le famose location della capitale quali Villa Borghese, San Pietro, Castel Sant’Angelo e Trastevere. Inizio alle ore 10:00, durata 6 ore. Costo: 16, 24 euro (comprendente assicurazione – t-shirt edizione limitata – pranzo al sacco). Prenotazione obbligatoria al sito.

Come raggiungere l'Appia Antica

Diversi i modi per raggiungere la manifestazione: in autobus, linee 118-660 e 765; con un servizio navetta al costo di 1 euro da Piazza Numa Pompilio–Via delle Terme di Caracalla (il bus ha il banner Appia Day sul vetro ed effettua tutte le fermate del 118). Per chi invece si sposta in auto, sono disponibili diversi parcheggi in zona come in via Cecilia Metella, al Circo Massimo o Valle della Caffarella.