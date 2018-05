Lo scenografico borgo di Nemi, nel cuore dei Castelli Romani, si prepara ad ospitare da venerdì 11 a domenica 13 maggio la quarta edizione di Borgo DiVino. Nato come vetrina per la produzione enologica del territorio, è diventato negli anni uno degli eventi più amati, con un afflusso di pubblico e di cantine in costante crescita, e che oggi può contare su una suddivisione dei prodotti in ben sei aree tematiche: i vini dei Castelli Romani e del Lazio, i vini d’Italia; i vini naturali, gli spumanti metodo classico, i vini francesi ed infine i vini dal mondo. Il tutto arricchito da degustazioni di prodotti tipici della gastronomia castellana, appuntamenti tematici, mostre culturali e visite. Orari: venerdì dalle 18:00 alle 22:00; sabato dalle 12:30 alle 22:00; domenica dalle 12:30 alle 21:00. Ingresso gratuito.

Le novità di quest'anno

E' uno degli eventi più attesi e amati della primavera, ed è proprio per questo motivo che Borgo DiVino ha pensato di sorprendere ancora tutti i visitatori con una serie di appuntamenti del tutto innovativi: le visite guidate folkloristiche, interessanti tour durante le giornate di sabato e domenica per il centro storico di Nemi accompagnate da musicisti; i Vinarelli, gli artisti che hanno deciso di eliminare i colori dalle loro tavolozze e sostituirli con il vino, una tecnica davvero poco convenzionale attraverso la quale realizzano delle opere artistiche davvero curiose e affascinanti; "Vite a rendere", un progetto artistico itinerante ideato e realizzato dall’Associazione Culturale Manacubba, dove le fattezze e le voci dei testimoni raccontano la storia, la vita e la passione che ruota intorno al mondo del vino, dalla vendemmia all'imbottigliamento; "C’era una volta il contadino", un’esposizione tematica dedicata agli strumenti e ai ferri che ci permettono di tuffarci nel modo di produrre il vino che era tipico dei anni addietro e che oggi ha acquisito una dimensione museale; visite guidate presso il celebre Museo delle Navi Romane di Nemi, inaugurato negli anni '30 ed ospitante i reperti e le riproduzioni delle navi di Caligola.

Come raggiungere Nemi

Distante circa 30 chilometri da Roma, il borgo è raggiungibile in auto percorrendo la via Appia Nuova, prendendo l'uscita Albano e proseguendo verso Marino fino al cartello Genzano/Nemi. In questa occasione, i visitatori potranno parcheggiare nei pressi del centro storico, o lungo la Via Nemorense o lungo via Riccardo De Sanctis; da lì è previsto un servizio navetta che collegherà entrambi i parcheggi con piazza Roma, dove si trova l’ingresso della manifestazione.