Sono in aumento i casi di coronavirus nel Lazio. I positivi al tampone sono finora oltre 700, solo nella giornata di ieri si sono contati 117 contagi in più rispetto al giorno precedente. Tutti gli ospedali del Lazio stanno rafforzando le terapie intensive e anche i reparti di degenza ordinaria per far fronte al possibile picco che dovrebbe registrarsi tra qualche giorno. "Il sistema sanitario sta lavorando a pieno regime ed entro 10 giorni il numero delle terapie intensive dedicate all’emergenza COVID nella Regione Lazio salirà a 278 – ha spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato – Aumentano i casi ce lo aspettavamo, oggi registriamo un dato di 117 casi di positività e 5 decessi, ma aumentano anche i guariti che arrivano a 42. E’ inoltre operativo da oggi il laboratorio per il test del COVID all'Ospedale Sandro Pertini di Roma. E’ disponibile da questa mattina la nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale, che permetterà un rapido ed immediato monitoraggio delle persone che si trovano in sorveglianza domiciliare. L’Università Campus Bio-Medico ha messo a disposizione del Sistema sanitario regionale un sistema di diagnosi precoce grazie all’intelligenza artificiale".

Coronavirus a Roma nel Lazio, i contagi di ieri

Nel Lazio sono 724 i casi di coronavirus finora registrati. Solo nella giornata di ieri si è registrato un aumento di 117 contagi e cinque decessi: si tratterebbe di persone con patologie pregresse risultate positive al virus. Cresce fortunatamente anche il numero dei pazienti guariti, aumentato di otto unità. Sempre ieri, sono state registrate 2699 uscite dalla quarantena. Continuano a essere ovviamente valide le disposizioni emanate dal Decreto Conte, che impongono di rimanere in casa e uscire solo in caso di necessità, salute e lavoro. Il premier ha dichiarato oggi che le misure saranno prolungate oltre il tre aprile: "Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando, ed è ovvio che quando raggiungeremo un picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima – ha dichiaro Conte a Il Corriere della Sera – Al momento non è ragionevole dire di più, ma è chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza".