in foto: Coronavirus nel Lazio

Rispetto a ieri i pazienti positivi al coronavirus nel Lazio sono 99 in più. I contagi totali, compresi deceduti e guariti, salgono a 823 e i morti aumentano a 37, con 6 decessi registrati nella giornata di oggi, 19 marzo. Al Covid Hospital 2 Columbus sono morti una donna di 72 anni con pregressa patologia oncologica e uomo di 84 anni con patologie pregresse. All'ospedale San Giovanni è morta una signora di 86 anni con patologie pregresse La Asl Roma 4 comunica la morte di una donna di 92 anni e una donna di 72 anni, entrambe con patologie pregresse. Deceduto anche un uomo di 57 anni che era stato trasferito dal Policlinico Casilino allo Spallanzani.

D'Amato: "Nei prossimi giorni ci aspettiamo lieve aumento"

"Siamo in guerra e stiamo combattendo. Abbiamo messo in campo 5 COVID HOSPITAL per un totale di mille posti solo su Roma. L'andamento del trend nella nostra Regione è inferiore al 20%, ma nei prossimi giorni ci aspettiamo un lieve incremento. Oggi registriamo un dato ancora costante con 99 casi di positività e 6 decessi", ha commentato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, al termine della consueta riunione con i direttori delle Asl e dei maggiori ospedali della Regione. Escono oggi dalla sorveglianza in 2.565 ovvero hanno terminato la quarantena, ricorda Regione Lazio.

Coronavirus Lazio, i dati di oggi asl per asl