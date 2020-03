Oggi – sabato 14 marzo – la nuova normalità dei romani imposta dai provvedimenti per limitare il contagio del nuovo coronavirus, cambierà ancora un po', facendosi ancora più restrittiva. Chiuse le ville e i parchi pubblici con un'ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi nella serata di ieri. Per le aree verdi recintate si chiuderanno cancelli e lucchetti, le altre saranno sottoposte a maggiori controlli. Il provvedimento è stato attuato nell'ottica di restringere ulteriormente i contatti tra la popolazione: in questi giorni moltissimi cittadini avevano avuto come unico svago proprio una passeggiata o un po' di jogging nelle tante aree verdi della città, con il risultato però che le persone in giro per parchi e ville sono state giudicate eccessive. Novità anche per il trasporto pubblico: bus e metro da oggi effettueranno l'ultima corsa alle 21.00.

Contagi coronavirus Roma e Lazio: 277 positivi, 11 morti

I numeri sono lontani da quelli di Lombardia e Veneto ma i contagi continuano a salire a Roma e nel Lazio. Ieri l'ultima comunicazione della Regione Lazio parlava di 277 pazienti positivi dall'inizio dell'emergenza, mentre i morti sono arrivati a essere 11: ieri due nuovi decessi si sono registrati all'ospedale Gemelli. Sono in tutto 24 invece le persone guarite.

Coronavirus Roma e Lazio: picco contagi prossima settimana

Il picco dei contagi è previsto per la prossima settimana, come ha chiarito l'assessore alla Sanità Regione Alessio D'Amato. Il direttore dello Spallanzani, ai microfoni di Fanpage.it, ha chiarito come però i numeri dovrebbero rimanere contenuti rispetto a quelli delle zone più colpite. "I dati ci dicono che c'è un incremento di cittadini positivi al test del nuovo coronavirus, ma ad oggi, venerdì 13, si tratta di un dato che non desta allarme. – così Francesco Vaia – Ad oggi non c'è alcun picco epidemico che riguarda Roma e il Lazio. Ci sono le misure del governo, i cittadini che si stanno comportando in maniera egregia, i media che stanno facendo un lavoro splendido e tutto questo ci dà un prodotto che ci fa dire, con cauto ottimismo, che non ci dobbiamo spaventare".