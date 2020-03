Roma è in quarantena. Le foto delle piazze storiche della capitale completamente vuote hanno fatto il giro del mondo e impressionato: dove un tempo le strade erano piene di persone, adesso restano solo marciapiedi vuoti e serrande dei negozi abbassati. A memoria d'uomo, non è mai esistito – nemmeno nella notte – un momento in cui Fontana di Trevi non avesse nessuno di spalle intento a lanciare monetine per esprimere il famoso desiderio. Eppure se le zone turistiche sono deserte perché i negozi sono chiusi e i turisti non ci sono (ricordiamo che numerose compagnie aeree hanno cancellato i voli da e per l'Italia, e gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino hanno limitato l'operatività), in periferia e in molti quartieri residenziali la situazione è ben diversa, soprattutto al mattino.

Nei quartieri periferici e residenziali di Roma sono molte le persone che passeggiano in strada, corrono e fanno giocare i figli almeno fino alle 16. Senza contare le lunghe file davanti a farmacie e supermercati. I parchi sono pieni di persone, in alcune occasioni sono state avvistate persone a fare sport o correre in gruppo. Insomma, se le foto fossero scattate in periferia, le immagini sarebbero ben diverse e mostrerebbero un'altra Roma: forse non piena come quella antecedente al 10 marzo, ma non così vuota come quella del centro storico.

Secondo le nuove disposizioni emanate dal Dpcm del Consiglio dei ministri, è consentito uscire di casa solo per lavoro, motivi di salute e necessità. Si può correre al parco ma non fare sport in gruppo, si può portare fuori il cane ma solo per il tempo necessario all'espletamento dei suoi bisogni. Si può uscire per fare la spesa senza dover necessariamente assaltare i supermercati e gli alimentari dato che il trasporto merci è garantito su tutto il territorio nazionale. Non possono uscire di casa per nessuna ragione le persone positive al coronavirus e le persone sottoposte a regime di quarantena. Si consiglia di rimanere presso la propria abitazione alle persone over 65 e immunodepressi. Per loro, la Croce Rossa italiana ha attivato un servizio di consegna farmaci e assistenza a domicilio affinché possano rimanere in casa in tutta sicurezza.