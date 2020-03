in foto: I numeri nel Lazio

I contagi da coronavirus nel Lazio aumentano a 277 (dati aggiornati a oggi 13 marzo), 77 in più di ieri. Sono 122 i pazienti ricoverati non in terapia intensiva, 24 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 96 le persone in isolamento domiciliare, 11 i morti e 24 le persone guarite. Oggi si registrano i decessi di una donna di 88 anni di Roma per shock settico e polmonite e di un uomo di 52 anni di Frosinone con grave patologia oncologica. "Rispetto a ieri registriamo un aumento di 77 casi di positività, ma c’è anche un incremento delle persone guarite dal COVID-19 che sono 24. Escono dalla sorveglianza in 597, ovvero hanno terminato la quarantena. Ad oggi sono stati effettuati circa 6.500 tamponi per il COVID-19", ha dichiarato oggi l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Vaia (direttore Spallanzani): "Roma sta reggendo l'urto"

"I dati ci dicono che c'è un incremento di cittadini positivi al test del nuovo coronavirus, ma ad oggi, venerdì 13, si tratta di un dato che non desta allarme. Ad oggi non c'è alcun picco epidemico che riguarda Roma e il Lazio. Ci sono le misure del governo, i cittadini che si stanno comportando in maniera egregia, i media che stanno facendo un lavoro splendido e tutto questo ci dà un prodotto che ci fa dire, con cauto ottimismo, che non ci dobbiamo spaventare. Roma, ad oggi, sta reggendo l'urto", ha dichiarato ai microfoni di Fanpage.it, Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, ribattezzato Covid Hospital.