Il numero dei contagi è destinato a salire anche a Roma e nel Lazio. Lo spiega l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, intervenendo a Buongiorno Regione Lazio: “Abbiamo iniziato la settimana con 102 positivi al Covid 19 per cui c’è stato un incremento progressivo fino ai 200 casi di ieri e ci aspettiamo ulteriormente un aumento nella giornata di oggi”. Numeri in crescita che si spera si fermino e comincino a scendere nel giro di una settimana, ma il picco dei contagi deve ancora arrivare. “Non parlerei ancora di picco perché i nostri tecnici e i nostri scienziati ci dicono che avverrà ancora più in là e ci vorrà almeno un’altra settimana. – ha sottolineato – Raggiungere i numeri della Lombardia? Pensiamo di no, ma ci stiamo attrezzando lo stesso soprattutto col potenziamento della rete ospedaliera e delle terapie intensive. Ad oggi sono 400 i posti dedicati alle malattie infettive e 169 i posti di terapia intensiva dedicata al Covid 19 che si vanno ad aggiungere ai 570 posti di terapia intensiva ordinaria”.

Lazio e Roma Coronavirus: 191 contagiati e 3 morti giovedì 12 marzo

Sono 191 i casi positivi al corona virus nel Lazio, oltre i 3 guariti e i 16 clinicamente guariti, stando ai dati diffusi nel pomeriggio di ieri. Sono invece 67 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, tra i pazienti ricoverati in ospedale invece 85 si trovano non in terapia intensiva e 20 sono ricoverati in terapia intensiva. Ieri sono stati 3 i decessi, tutti a Roma, che fanno salire il bilancio complessivo a 10 morti positivi al nuovo coronavirus. In Italia i casi di nuovo coronavirus sono 15113, di cui 1258 guariti e 1016 decessi, la maggior parte dei numeri sono concentrati in Lombardia e Veneto.