Salgono i contagi anche a Roma e nelle altre province del Lazio, oggi quelli registrati sono 50 in più di ieri. Sono 191 nella Regione Lazio i casi positivi al COVID19, oltre i 3 guariti e i 16 clinicamente guariti. Sono 67 i casi conclamati che si trovano in isolamento domiciliare, tra i pazienti ricoverati in ospedale invece 85 si trovano non in terapia intensiva e 20 sono ricoverati in terapia intensiva, necessitando di assistenza respiratoria. Lo rende noto l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. In Italia i casi di nuovo coronavirus sono 15113, di cui 1258 guariti e 1016 decessi. Lo ha reso noto poco fa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nella quotidiana conferenza stampa in cui aggiorna i media sui numeri dell'emergenza.

Coronavirus: sale il bilancio delle vittime, 3 morti a Roma

Si aggrava anche il bilancio delle vittime: 3 i decessi che si sono registrate nelle ultime 24 ore nella capitale. Si tratta di un uomo di 57 anni che era ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, di un anziano che si trovava all'ospedale Sant'Eugenio e di una donna di 87 anni che da Civitavecchia era stata trasferita all'ospedale Lazzaro Spallanani, punto di riferimento a Roma per l'emergenza.

Coronavirus a Roma: il bollettino dello Spallanzani

Allo Spallanzani si trovano al momento ricoverate 88 persone positive al coronavirus. Di queste 15 si trovano in terapia intensiva, ma nessuno di questi desta particolare preoccupazione e sono tutti stabili. I pazienti in osservazione sono invece 15, quelli guariti o dimessi in tutto 300.