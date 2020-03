Continuano a salire i contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio. La maggior parte delle persone ricoverate si trova allo Spallanzani, le altre sono distribuite negli altri ospedali del Lazio. Nella regione si sta lavorando per aumentare non solo i posti letto nei reparti di terapia intensiva, ma anche in quelli di degenza ordinaria, al fine di poter affrontare al meglio – nel caso servisse – un ulteriore aumento dei contagi a causa della pandemia.

Coronavirus, assessore Sanità: "Picco nel Lazio tra una settimana"

Secondo quanto riportato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato a ‘Buongiorno Regione Lazio', il picco di casi di COVID-19 nel Lazio ci sarà tra almeno tra una settimana. "Abbiamo iniziato la settimana con 102 positivi al Covid 19 per cui c’è stato un incremento progressivo fino ai 200 casi di ieri e ci aspettiamo ulteriormente un aumento nella giornata di oggi – ha spiegato D'Amato – Non parlerei ancora di picco perché i nostri tecnici e i nostri scienziati ci dicono che avverrà ancora più in là e ci vorrà almeno un’altra settimana". "Raggiungere i numeri della Lombardia? Pensiamo di no, ma ci stiamo attrezzando lo stesso soprattutto col potenziamento della rete ospedaliera e delle terapie intensive. Ad oggi sono 400 i posti dedicati alle malattie infettive e 169 i posti di terapia intensiva dedicata al Covid 19 che si vanno ad aggiungere ai 570 posti di terapia intensiva ordinaria".

Coronavirus, i contagi di ieri nel Lazio

I dati di ieri parlano di 191 persone positive al coronavirus nel Lazio. Tre sono i guariti (la coppia cinese di Wuhan e il ricercatore emiliano), sedici i clinicamente guariti. 67 sono i casi conclamati di isolamento domiciliare, 85 sono ricoverati. Venti pazienti si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. In tutta Italia sono 15.113 i casi di COVID-19, di cui 1258 guariti e 1016 decessi.